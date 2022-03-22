Хакеры из Anonymous угрожают иностранным компаниям, продолжающим работу в России

Хакерская группировка Anonymous опубликовала угрозы иностранным компаниям, работающим на территории России. Причиной обращения стало то, что бренды продолжили свою работу в стране.

Среди таких компаний — Burger King, Subway, Patreon, Raiffeisen Bank, Papa John's, Dunkin Donuts и другие. В список также вошли рекламные сети BBDO и IPG. Общая подборка логотипов брендов, к которым обращён ультиматум, опубликована в посте группировки.

Хакеры заявили, что если предприятия продолжат свою работу в России и не объявят о своём уходе в течение 48 часов, они «станут следующей целью» группировки.

Ранее группировка Anonymous взломала интернет-ресурсы российских медиа. На сайтах появилось сообщение на русском языке с призывом прекратить военную операцию.