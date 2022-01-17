Хабиб Нурмагомедов откроет рестораны фастфуда

Компания российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова планирует открыть сеть ресторанов быстрого питания M-eat by Khabib. Первое заведение сети уже открылось в башне «Город столиц» в деловом центре «Москва-сити», сообщают «Ведомости».

В заведениях Нурмагомедова будет продаваться продукция собственного завода — томленое мясо (курица, конина и говядина) в булочке с различными добавками. Она будет называться «Брэдм-eat», компания уже получила патент на это изобретение. К концу мая компания планирует запустить ещё 14 точек в столице. Инвестиции в открытие одного заведения составят 2−3 млн руб.

У Нурмагомедова большие планы и по развитию сети по франшизе. Он рассчитывает открыть 150 точек в пяти странах к концу 2023 года, в частности, в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Турции и ОАЭ. Сейчас компания занимается поиском франчайзи в этих странах. В России рассматривается возможность выхода в другие регионы в Центральном федеральном округе, а также на Северном Кавказе. M-eat by Khabib впоследствии также планирует наладить продажи собственной продукции и в магазинах крупных ритейлеров.

Над созданием сети ресторанов быстрого питания Нурмагомедов работал больше восьми месяцев. По его словам, к нему обращались многие представители ресторанного бизнеса, но он решил построить собственный бренд в общепите. У него уже есть опыт работы в сегменте: он уже открыл ресторан «Папаха» в Москве и кофейню в столице Дагестана Махачкале. В 2020 году Нурмагомедов также запустил коллаборацию с брендом спортивного питания Fitroo, а в 2021 году стал лицом бренда Gorilla.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что ресторанный проект Нурмагомедова на первом этапе будет востребован, так как личный бренд спортсмена характеризуется высокой лояльностью аудитории. Однако дальнейшее развитие сети будет зависеть от профессионализма франчайзи. По данным NPD Group, в первые три квартала прошлого года 57% трат россиян на рестораны пришлось на фастфуд, тогда как в 2018 году этот показатель составлял порядка 40%.