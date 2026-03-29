KFC в Бразилии превратил панировку в модный элемент одежды

Бразильское подразделение KFC представило необычную активацию на стыке моды и фастфуда — проект Tailor Made Couture. В рамках кампании бренд предложил поклонникам сети кастомизировать свою одежду, добавив к ней текстуру, напоминающую фирменную хрустящую панировку курицы.

Проект реализован совместно с агентством Lola\TBWA. Ключевым элементом кампании стало временное ателье: участники могли принести свои вещи — от курток и джинсов до аксессуаров — и получить их обратно в обновленном виде. Для участия необходимо было приобрести сет в ресторане KFC и предоставить чек вместе с одеждой. Через несколько недель клиенты получали кастомизированные изделия с фактурой, визуально отсылающей к жареной курице.

Как отмечают авторы проекта, каждая вещь создавалась вручную, что делало ее уникальной. Для имитации «хрустящей» поверхности использовались специальные материалы и техники пошива.