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03.08.2020 в 16:55

KFC пришлось удалить рекламу в честь дня конца рабства. В сети ее признали расистской

Она объединила жест Black Power с куриной ножкой

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KFC в Тринидаде и Тобаго пришлось удалить рекламу, запущенную в честь Дня эмансипации. Сеть ресторанов уже принесла извинения в своем аккаунте в Instagram.

KFC

В рекламе куриная ножка оставляет тень, которая похожа на жест движения Black Power (кулак, поднятый вверх). Пользователи отметили, что любовь к жареной курице — распространенный стереотип об афроамериканцах. Некоторые не могли поверить, что это реальная реклама KFC.

В сети ресторанов отреагировали на сообщения пользователей, убрали рекламу и извинились.

«У нас были намерения поддержать и признать важность этого исторического события. Мы видим, что наши посты в честь Дня эмансипации вызвали у некоторых негативные отклики. Очевидно, мы ошиблись», — заявили в KFC. Сеть обещает пересмотреть то, как одобряются публикации для соцсетей, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

День эмансипации в Тринидаде и Тобаго отмечается 1 августа. Движение Black Power получило популярность в конце 1960-х — начале 1970-х годов. Его участники выступали за права афроамериканцев.

KFC
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