Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Centra.ai

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
09.06.2025 в 14:55

Kepler научит шопинг-ассистентов восприятию бренда

Новая платформа Kip AIR анализирует не только потребительское поведение, но и восприятие пользователями рекламы

Медиаагентство Kepler представила платформу Kip AIR для автоматизации и оптимизации маркетинговых процессов. Ее особенность в том, что она помогает брендам адаптироваться не только к покупателям, но и к искусственному интеллекту, пишет АdExchanger.

В мире наблюдается огромный рост числа ассистентов по покупкам, созданных на основе ИИ. Но, как утверждает главный креативный директор Kepler Кэмм Роуленд, независимо от их типа, цель у всех одна и та же — помочь потребителям «найти, оценить и решить, что купить».

Kip AIR определяет, как именно покупатели воспринимают бренд, что движет этим восприятием и как бренды могут повысить лояльность своей аудитории. Платформа позволяет компаниям организовать данные о продуктах так, чтобы их могли воспринимать и использовать AI-модели.

Например, ИИ не может запомнить полюбившийся рекламный ролик или припомнить любимую марку хлопьев своей мамы — алгоритмы управляются рекламным данными, а не рекламным креативом. При этом рекламодателям все еще важно проявлять творческий подход, чтобы найти отклик у людей на эмоциональном уровне.

Совмещая знания о потребительских предпочтениях и восприятии бренда, ИИ-консультант по покупкам может предложить идеальный продукт на основе отзывов покупателей, сравнения цен, мнений экспертов и стороннего контента. Он также может задавать клиентам дополнительные вопросы о том, какие характеристики продукта они ценят больше всего.

В Kepler уверены, что за Kip AIR будущее маркетинга в эпоху искуственного интеллекта.

О том, как меняется опыт покупателя в ретейле, прогнозы на будущее и главные тренды индустрии читайте в материале Sostav.

Kepler
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.