Kepler научит шопинг-ассистентов восприятию бренда

Медиаагентство Kepler представила платформу Kip AIR для автоматизации и оптимизации маркетинговых процессов. Ее особенность в том, что она помогает брендам адаптироваться не только к покупателям, но и к искусственному интеллекту, пишет АdExchanger.

В мире наблюдается огромный рост числа ассистентов по покупкам, созданных на основе ИИ. Но, как утверждает главный креативный директор Kepler Кэмм Роуленд, независимо от их типа, цель у всех одна и та же — помочь потребителям «найти, оценить и решить, что купить».

Kip AIR определяет, как именно покупатели воспринимают бренд, что движет этим восприятием и как бренды могут повысить лояльность своей аудитории. Платформа позволяет компаниям организовать данные о продуктах так, чтобы их могли воспринимать и использовать AI-модели.

Например, ИИ не может запомнить полюбившийся рекламный ролик или припомнить любимую марку хлопьев своей мамы — алгоритмы управляются рекламным данными, а не рекламным креативом. При этом рекламодателям все еще важно проявлять творческий подход, чтобы найти отклик у людей на эмоциональном уровне.

Совмещая знания о потребительских предпочтениях и восприятии бренда, ИИ-консультант по покупкам может предложить идеальный продукт на основе отзывов покупателей, сравнения цен, мнений экспертов и стороннего контента. Он также может задавать клиентам дополнительные вопросы о том, какие характеристики продукта они ценят больше всего.

В Kepler уверены, что за Kip AIR будущее маркетинга в эпоху искуственного интеллекта.

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