«Эверест» провёл исследования эффективности рекламных кампаний на площадке сейлз-хауса

Департамент маркетинга и аналитики «Эверест» отмечает рекордный рост интереса рекламодателей к возможностям оценить эффективность рекламных коммуникаций. Отвечая на их запрос, «Эверест» провёл разные замеры эффективности форматов присутствия брендов на площадках сейлз-хауса. Об этом представители компании рассказали Sostav.

Brand Lift — исследование, направленное на построение знания и узнаваемость бренда.

Traffic Lift — оценка активности пользователей на сайте рекламодателей, посещение торговых точек, использование приложений бренда.

Sales Lift — учёт динамики продаж контрольной исследовательской группы.

Как отмечают представители сейлз-хауса, исследования закрывают ключевые задачи маркетинговой вороки:

Brand Lift. Исследование направлено на оценку влияния рекламной кампании на бренд-метрики.

«Медийная реклама как на ТВ, так и в диджитале — самая сложная для клиента с точки зрения демонстрации эффективности. Работа на имидж требует времени, а рекламодатели хотят увидеть эффективность сразу. Brand Lift даёт возможность отследить эффективность медийных коммуникаций в разрезе бренд-метрик», — объясняют представители компании «Эверест».

Для проведения опроса специалисты формируют две группы респондентов. Первая группа — тестовая, в неё входят те, кто видел рекламу на площадках сейлз-хауса. Вторая — контрольная, респонденты данной группы ранее рекламу не видели. По итогу они сравнивают результаты тестовой и контрольной группы и определяют, насколько повысились метрики бренда. Проведение опросов реализуется на сайтах сети «Эверест» и на ITV совместно с GetShopTV.

Traffic Lift. Позволяет оценить влияние рекламной кампании на активность на сайте бренда от момента захода до совершения покупки, вовлечённость и отклик аудитории, долю привлечённой аудитории и её релевантность ЦА рекламодателя, а также доходимость до точек продаж. Результат исследования способствует оптимизации медийной активности для привлечения новой аудитории и формирования интереса к продукции бренда. Ранее сейлз-хаус «Эверест» совместно с Platforma представили пример кейса с проведением исследования Traffic Lift.

Sales Lift. Это заключительное исследование по воронке — оценка влияния рекламной кампании на продажи. Sales Lift показывает, как меняется активность потребителей в онлайне и офлайне и как изменяется средний чек. Результаты исследования позволяют оценить прямое влияние имиджевой кампании на продажи бренда.

Подобное исследование «Эверест» проводил с «Билайн Adtech» — подразделением по рекламным технологиям «Билайн Бизнеса» — и Platforma. В проекте c «Билайн Adtech» сравнивался объём продаж в сетях ритейлеров по тем, кто видел спонсорскую рекламу, и тем, кто не видел — до и после рекламной кампании. В исследовании с Platforma сравнивалась покупательская активность по тем, кто видел рекламу бьюти-бренда, и тем, кто не видел, в разные периоды времени — до, во время и после рекламной кампании. Скачать кейсбук с примерами исследований и полезными материалами можно по ссылке.

Скачать: Кейсбук «Эверест» (pdf, 3.45 MB)

Петр Митюшкин, директор по рекламным продуктам «Эверест»: Российский рынок всегда отличался запросом на оценку эффективности, но в пандемийном 2020 году мы все заметили существенное увеличение спроса на исследование эффективности любого рода коммуникаций. События прошлого года эту тенденцию усилили, что связано в том числе с изменением структуры рекламодателей на рынке.