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29.11.2024 в 15:45

Кейс «Триколор»: как из обновления сайта сделать заметную коммуникационную кампанию

Увеличить среднесуточную посещаемость сайта на 43% и собрать 1 млн просмотров

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Сайт одного из крупнейших в России оператора платного телевидения не менялся уже достаточно давно. В своем недавнем видеоотчете топ-менеджеры оператора признаются, что клиенты привыкли к старому сайту, но он перестал отвечать целям и задачам бизнеса. Решением стали эволюционные изменения, а не революционные: сделать красиво, быстро и удобно — как клиенты и привыкли — и при этом спросить их мнение. О процессе и результатах работы Sostav рассказала команда «Триколора».

«Триколор» запустил обновленную версию сайта tricolor᎐ru в октябре 2024: изменились дизайн и интерфейс, увеличилась скорость работы, а также улучшились пользовательские сценарии. В разработке приняли участие абоненты оператора, чтобы основной канал взаимодействия с клиентами отвечал их запросам, оставаясь простым и понятным.

Клиент — двигатель прогресса?

Алексей Никитин, директор по маркетингу «Триколор»:

Стимулом к обновлению стало развитие направления по выпуску пользовательской электроники под брендом «Триколор». Поэтому перед нами встала задача — удобно и понятно для клиентов интегрировать его, в том числе и в сайт. Для комфорта пользователей мы планируем добавлять новые инструменты и сценарии постепенно. Например, так в прошлом году мы поступили с сайтами интернет-магазина и программами лояльности.

Обновлению предшествовала длительная работа, к которой «Триколор» привлек своих абонентов. Оператор провел «народное тестирование»: респонденты разных возрастов оценивали нововведения на ранних этапах разработки и давали свои комментарии об удобстве использования. Эта обратная связь стала основой доработок и улучшений перед выходом сайта в релиз. Среди них: приоритет мобильной версии, близкий пользователю интерфейс (UX), «чистый» внешний вид (UI), а также единая дизайн-система (UI-kit).

В результате новый сайт tricolor᎐ru обеспечивает одинаковый уровень удобства для всех пользователей: на сайте обновился поиск, основная информация о подписках и сервисах выведена на первую страницу, добавлены разделы о линейке продуктовой электроники. Участники фокус-группы оценили изменения на 8 из 10 баллов.

«Рассказывать нельзя молчать»

Еще на этапе разработки и сбора обратной связи перед «Триколор» встал вопрос о презентации изменений клиентам и внешней аудитории. С одной стороны — инфоповод не имел за собой масштабного диджитального прорыва, с другой — поделиться своим подходом и рассказать об изменениях компании было важно. Таким образом, родилась идея коммуникационного проекта, который помогает комплексно решить сразу несколько бизнес-задач.

  1. Рассказать, что «Триколор» — больше, чем спутниковый оператор. Теперь компания еще и производитель электроники и умных решений для дома и бизнеса.
  2. Взаимодействие с более молодой аудиторией. «Триколор» работает над «омоложением» бренда и недавно сменил креативную рамку, которая сфокусирована на технологичности и космосе.
  3. Привлечение трафика в собственные соцсети. «Триколор» также обновил стратегию развития своего Telegram-канала и хотел привлечь аудиторию туда.
  4. Забота о клиентах и работа с HR-брендом: «"Триколор" - это прежде всего люди, которые работают в компании, и те, для кого работает компания».

«Главное в сайте — мемные видосики, и чтобы не лагало без VPN»

Вся кампания была реализована в социальных сетях в несколько этапов. На первом «Триколор» снял и посеял 4 коротких юмористических ролика в сообществах «ВКонтакте», каналах в Telegram с развлекательным контентом, а также в собственных соцсетях. Сюжет роликов знаком интернет-пользователю и перекликается с основным посылом проекта о «народности» — обычные люди оценивают новый сайт оператора.

Суммарное количество просмотров постов составило — более 1 млн пользователей, а средний CPV остался в пределах 0,5 руб. При этом в дни посевов роликов среднесуточная посещаемость сайта увеличилась на 43%.

Антонина Петрова, директор по развитию бренда «Триколор»:

Кампания получилась очень теплой и вызвала у людей положительные эмоции — и это самое главное, потому что юмор — это всегда тонкий лед. Зато, когда бренду удается оказаться на одной волне со своими клиентами — это всегда сближает. Мы шли в коммуникации через стиль и характер бренда: доверительный, эмпатичный и открытый новому. Ровно такую обратную связь и получили, а еще, конечно, получили прирост аудитории соцсетей и рост знания наших продуктов.

Шутки в сторону

Завершил коммуникации по проекту ролик с топ-менеджерами компании «Триколор». В нем, уже без шуток, компания рассказала о том, что стало причиной обновления сайта, к которому клиенты давно привыкли. И что на самом деле, изменения внедрялись под пристальным вниманием клиентов, а все пожелания были учтены и проработаны.

Помимо презентации обновлений, ролик также позволил дополнительно подсветить направление пользовательской электроники и показать команду.

Команда проекта

«Триколор» (заказчик)

Руководители проекта: Алексей Никитин, Антонина Петрова, Михаил Перебейнос
PR Lead: Татьяна Зюлева
Сайт: Денис Прохоров, Илья Первов, Анна Смирнова
Event: Татьяна Пантелеева, Светлана Деникина
SMM: Ирина Долгобородова, Александр Сибанов
Контент: Анастасия Невраева, Мария Кузнецова
Сценарий: Дмитрий Коноров, Илья Прилуцкий

Panda Project (агенство)

Руководитель, координатор: Полина Исавнина
Режиссер, оператор-постановщик: Максим Калиниченко
Второй оператор: Никита Степанов
Гаффер, звук, ассистент: Виктор Гун

Триколор Panda Project
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