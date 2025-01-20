Кейс «Триколор»: как рассказать об обновлении бренда и продуктов в новогодней истории

«Триколор» представил новогоднюю коммуникацию из трех роликов. Это продолжение истории об обычной семье, которая дружит с настоящим космонавтом Сергеем Корсаковым. Режиссерское кресло проекта занял Клим Шипенко, автор фильма «Вызов». Команда «Триколор» совместно с Cult Production рассказала Sostav, как проходили съемки рекламного триптиха, какие исторические отсылки зашифрованы в роликах и сколько дней строили правдоподобную космическую декорацию по авторским чертежам.

В центре сюжета ― обычная семья: мама, папа и двое детей. С ними живут собака и попугай, а еще в гости заглядывает близкий друг ― настоящий космонавт Сергей Корсаков. С его приходом квартира превращается в своеобразный центр управления полетами. Члены семьи передают друг другу трогательные космические послания, используют устройства и сервисы «Триколор». Сергей Корсаков следит за выполнением «миссии», пуском ракет (в первом ролике можно заметить кадры реального старта с Байконура) и, конечно, началом киносеанса на телевизоре «Триколор».

В трех промороликах оператор представил флагманские устройства и сервисы в контексте новогодних праздников, используя традиционную атрибутику.

Предвкушение обновления

Увидеть запуск ракеты, самому полететь на МКС, а затем отправиться в космос ― мечта многих. В новогодней коммуникации «Триколор» решил связать это стремление с собственным брендом и продуктами. Оператор стремился подчеркнуть связь с космосом, показать новые возможности своих устройств.

Дмитрий Набиджанов, креативный директор «Триколор»: Наша креативная команда вместе с коллегами из агентства Instinct задалась вопросом: что может быть общего у Нового года и запуска ракеты в космос? И вот что их объединяет — ожидание до последней минуты, что вот-вот все изменится, случится прорыв, наступит удовлетворение от проделанной работы, пройденного пути. Это также и ответственный момент: перед полетом необходимо проверить оборудование, убедиться в его безопасности и надежности, а перед Новым годом ― завершить дела и подвести итоги. Этим ощущением пропитаны ролики серии, и именно оно помогло нам найти баланс между новогодней атмосферой и ценностями, преимуществами бренда.

Время вспомнить о важном

В своей рекламной кампании оператор отдает дань уважения космическим достижениям соотечественников. В первом ролике про программы обмена можно заметить на медиахабе «Триколор» время ― 09:07. В этот же момент 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин отправился в первый полет. На последних секундах видео там отображается уже время приземления космонавта ― 10:55. Эти небольшие детали помогают протянуть ниточку к прошлому, достижения которого обеспечивают качественное спутниковое телесмотрение сегодня.

Сказки закончились

Новый год неразрывно связан с верой в волшебство, магию. Однако в новой креативной рамке оператор делает ставку на реализм и обычных людей — тех, которые совершают подвиги на орбитальной станции, и тех, кто просто пользуется космическими технологиями благодаря телеоператорам у себя дома, будь то телевизор или подписка на каналы или медиахаб. За съемки роликов отвечал режиссер Клим Шипенко («Вызов», «Салют 7», «Холоп»), который лично бывал на орбите, и именитый оператор Михаил Милашин («Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Сто лет тому вперед», «Т-34», «Притяжение», «Лед»). Было важно не просто показать продукты «Триколор» в деле, но и изменить восприятие бренда оператора.

Клим Шипенко, режиссер: Ролики сняты в жанре «бытовой эпик», который мы придумали на площадке. В нем простые действия простых людей преподносятся так, как если бы это был дорогой блокбастер со множеством спецэффектов. Я в нем еще не снимал, поэтому это было интересно. Мы много веселились на площадке, и, я надеюсь, это передастся зрителям.

Денис Леваков, руководитель производства CULT Production: Разделяем и всячески поддерживаем желание команды «Триколор» с каждым новым проектом расширять границы, как производственные, так и креативные. В следующий раз планируем снимать космонавтов в космосе, а не в павильоне.

Взгляд в будущее

Серия роликов завершается прибытием Сергея Корсакова на космическую станцию ― он парит в невесомости на фоне стеклянного купола, повернутого к Земле. Раскроем секрет: на экране не калька с американского сегмента МКС, а фантазия творческой группы о том, как будет выглядеть станция РОС, которая готовится к запуску в 2027−2033 годах. Конструкцию купола разработали и построили за 10 дней специально для роликов «Триколор».

Антонина Петрова, директор по развитию бренда «Триколор»: Рекламная кампания с Сергеем Корсаковым вышла в канун Нового года. И мы не могли не спросить у нашего бренд-амбассадора, как проходит главная ночь года на орбитальной станции. Оказалось, на МКС крепят елку вверх тормашками, готовят тортики из печенья и играют на губной гармошке. Эти истории мы использовали в PR-кампании в СМИ.

Отметим, что в 2025 году оператор «Триколор» отметит свое 20-летие. Эта рекламная кампания открывает юбилейный год бренда.

Состав творческой группы

Cult Production (продакшн)

Руководитель видеопроизводства: Денис Леваков

Продюсер: Федор Кан

Постпродакшн продюсер: Павел Рябов

Режиссер: Клим Шипенко

Оператор: Михаил Милашин

Второй режиссер: Франклин Оконнор

Режиссер монтажа: Никита Склокин

Гаффер: Александр Петров

Кей-грип: Сергей Александров

Фокус-пуллер: Анастасия Прошутинская

Звукорежиссер: Дмитрий Васильев

Художник-постановщик: Татьяна Мельникова

Ассистенты художника-постановщика: Олеся Нуштаева, Алексей Мельник

Ассистент по реквизиту: Юлия Алимова

Кастинг-директор: Анна Петрова

Художник по костюму: Наталья Дмитриева

Художник по гриму: Софья Суровенкова

Ассистент по актерам: Екатерина Кляйн

Постановщик трюков: Сергей Головкин

Оператор бэкстейдж: Евгений Даниялов

Администраторы: Андрей Бродский, Алена Васильева

Координатор: Александра Стукалова

«Триколор» (клиент)

Креативный шеф-продюсер и руководитель проекта: Арина Павлова

Креативный директор: Дмитрий Набиджанов

Продюсер: Анастасия Мелихова

Instinct (креативное агентство)