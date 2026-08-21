Кейс «Тёма» и Okkam Trade Marketing: как оценить успех ребрендинга на данных ретейлера

Бренд «Тёма» увеличил долю рынка на 3 п.п. за год, но оставался вопрос: это заслуга нового дизайна или рыночного тренда? Разобраться помогли данные сети «Магнит» и экспертиза Okkam Trade Marketing. Результаты ребрендинга обычно оценивают через качественные опросы потребителей или трекинг знания. В кейсе для бренда «Тёма» аналитики Okkam Trade Marketing пошли другим путем — использовали покупательскую аналитику: взяли данные карт лояльности сети «Магнит» и разобрали их по каждому подсегменту. Оказалось, что творожки без вкуса и со вкусом росли по совершенно разным причинам, а один из источников будущего роста нашелся прямо на полке: часть ассортимента не была представлена в магазинах сети. Подробностями кейса поделились с Sostav.ru

Бренды компании «Логика молока» — «Даниссимо», «Актибио», «Тёма», «Растишка», «Простоквашино», «Актимуно» и другие — одни из лидеров российского рынка молочной продукции. Направление детского питания представлено брендом «Тёма», который занимает второе место в категории творожных десертов для детей до 3 лет с долей продаж 25% (источник — RS Magnit).

В 2025 году «Логика молока» провела комплексный перезапуск бренда «Тёма»: обновила дизайн, портфель, ценовую политику и создала новую коммуникационную платформу.

Ребрендинг проводился в условиях внешнего давления на категорию: кроме роста активности ключевых конкурентов, падала рождаемость, а производители детского питания активно конкурировали с бесплатными молочными кухнями в крупных городах.

Спустя год после перезапуска бренд нарастил долю рынка на 3 п.п. Однако без глубокой аналитики было невозможно отделить эффект ребрендинга от общих рыночных колебаний и действий конкурентов.



Команда «Логики молока» поставила перед Okkam Trade Marketing задачу не просто оценить влияние ребрендинга на бизнес-результат, но и найти драйверы роста бренда «Тёма» для следующего года.

Реализация

Для решения задачи использовали данные карт лояльности сети «Магнит», чтобы оценить, как товары бренда покупали до (в марте 2025 года) и после ребрендинга (в марте 2026 года).

Внутренняя сегментация категории в «Магните» позволила посмотреть на результаты не только в целом, но и отдельно по творожкам со вкусом и без вкуса. Благодаря этому стало видно, что внутри категории складывается разнонаправленная динамика, незаметная в общих цифрах.

По каждому подсегменту провели срез продаж и покупательских метрик на уровне карт лояльности: количество покупателей, расходы на покупателя, частота покупки по бренду «Тёма» и конкурентам. Такой уровень детализации позволил увидеть не только динамику продаж, но и за счет чего именно она складывается: приходят ли новые покупатели или растут ли траты текущих.

Следом определили структуру долей игроков в каждом подсегменте и сопоставили данные о дистрибуции и региональной представленности с картой продаж, чтобы оценить потенциал роста и существующие барьеры.

По итогам аналитики провели совместный мозговой штурм с клиентом, на котором сформулировали источники роста и конкретные шаги для дальнейшего развития категории.

Результаты

Аналитика не только подтвердила, что ребрендинг был успешным, но и помогла оценить его результаты в конкретных метриках:

творожки без вкуса после перезапуска росли в три раза быстрее категории (63% против 21%) за счет увеличения числа новых покупателей на 30% и их расходов на 25%;

творожки со вкусом тоже росли быстрее категории (18% против 9%), однако количество новых покупателей выросло только на 1%, тогда как их расходы — на 17%.

Консалтинг Okkam Trade Marketing помог бренду найти новые точки роста в категории:

Масштабирование привлечения новых покупателей через сегмент «творожки без вкуса».

Повышение частоты покупок у текущих покупателей через инструменты ретейлера. Данные карт лояльности показали, что в категории «творожки со вкусом» у бренда уже есть лояльная аудитория, которая увеличивает траты, но покупает недостаточно часто. Точечные промоакции в «Магните» могут превратить их в более регулярных клиентов.

Расширение представленности ассортимента. Анализ показал, что в Москве, где продается 20% категории «творожки со вкусом» в «Магните», «Тёма» отсутствует на полке — товар не введен в ассортимент. Это прямой и быстрый источник дополнительных продаж без изменений в продукте.

Для питания детей в течение первого года жизни предпочтительнее грудное вскармливание. Продукты «Тёма» — питание для детей с 6 месяцев до 3 лет в соответствии с законодательством РФ (биолакт, биойогурт, молоко — с 8 месяцев). Перед введением прикорма необходимо проконсультироваться со специалистом.

Анастасия Мазанова, менеджер по развитию категории в национальных клиентах в компании «Логика молока»: Мы шли в этот проект не за отчетом об эффективности ребрендинга, а за ответом на вопрос, где брать следующий рост. И получили его предметно: аналитика на данных «Магнита» показала, что масштабировать нужно творожки без вкуса, где мы быстрее всего набираем новых покупателей, что у лояльной аудитории творожков со вкусом есть запас по частоте покупок, а часть роста лежит буквально на поверхности — в Москве мы отсутствовали на полке в целом подсегменте. Такой уровень детализации меняет то, как мы планируем год: не по общей динамике доли, а по конкретным точкам, где есть потенциал.