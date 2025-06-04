Как получать обращения на покупку квартир премиум-класса на 36% дешевле

Реклама в Telegram помогла девелоперу UNIQ Development снизить стоимость обращений на покупку квартир в ЖК Springs премиум-класса на 36%. Запустив кампанию через «Яндекс Директ» в тематических каналах, компания охватила новую аудиторию и повысила вовлеченность, используя разные креативы и расширенный геотаргетинг. Как удалось добиться таких успехов, команда агентства Digital Twiga рассказала Sostav.
О проекте
UNIQ Development — девелопер премиальной недвижимости в Москве. Компания создает современные жилые пространства с продуманной архитектурой, высоким уровнем комфорта и интеграцией в природное окружение. Флагманский проект — ЖК Springs, расположенный в минуте от Филевского парка. Объект выделяется бионическим дизайном, приватной wellness-инфраструктурой и панорамными видами на зеленый массив и набережную.
Задача проекта — увеличить количество целевых обращений на покупку квартир премиум-класса и одновременно снизить стоимость привлечения клиента. При этом уже были задействованы стандартные инструменты: контекстная реклама и классифайды. Требовалось найти новый источник трафика для охвата новой аудитории и повышения узнаваемости проекта.
В продвижении недвижимости премиум-сегмента важную роль играет не только функциональность объекта, но и стиль жизни, который получает покупатель. В отличие от массового рынка, здесь недостаточно предложить скидки или акции. Необходим подход, формирующий эмоциональную вовлеченность.
В качестве нового инструмента выбрали рекламу в Telegram через «Яндекс Директ». Это позволило разместить объявления в крупных каналах-партнерах и привлечь новую целевую аудиторию, обеспечив дополнительный поток обращений.
Подготовка к запуску рекламной кампании
Перед запуском провели аналитику текущих кампаний и данных по аудитории. Мы определили сегменты и триггеры, которые показывали хорошие результаты в других рекламных каналах. Основное внимание уделили продвижению ценностей проекта, способных вызвать эмоциональный отклик.
Далее разработали рекламные материалы. Для тестов подготовили несколько вариантов заголовков, баннеров и видеокреативов. Основа сообщений — уже проверенные в других каналах уникальные торговые предложения.
Перед стартом настроили аналитику. Добавили UTM-метки, подключили системы отслеживания конверсий и настроили мониторинг действий пользователей на сайте.
Совет:
Перед запуском важно провести глубокий анализ целевой аудитории и их поведенческих паттернов, а также протестировать несколько вариантов креативов. Это поможет быстро отобрать связки, дающие максимальную эффективность.
Примеры рекламных материалов
В рамках кампании использовали посты с разными вариантами подачи информации:
- Тестировали 7 вариантов заголовков и описаний.
- Применили 2 статичных баннера и 1 видео.
- Делали акцент на архитектуре, уровне сервиса и локации.
Настройки рекламных кампаний
- Кампания была запущена с одной группой объявлений, без дополнительного дробления по сегментам ЦА. Это обеспечило стабильный охват и равномерное распределение бюджета.
- В тестировании участвовали 7 вариантов текстов, 2 статичных баннера и 1 видеоролик. Это позволило выявить наиболее кликабельные связки.
- Геотаргетинг: Москва и Московская область. Тематики каналов выбрали наиболее релевантные для продвижения недвижимости премиум-класса: Карьера, Путешествия, Бизнес, Маркетинг, Дизайн, Экономика, Архитектура.
- Стратегия размещения: «Максимум кликов» с оплатой за клик и лимитом недельного бюджета. Это обеспечило равномерный охват целевой аудитории в рамках кампании.
Оптимизация кампании
После запуска кампания анализировалась ежедневно.
- Были отключены неэффективные связки текстов и креативов.
- Добавили видеоролик, что позволило повысить CTR с 0,25% до 0,43%.
- Исключили каналы с низким вовлечением из размещения.
- Расширили геотаргетинг из Москвы и МО на всю РФ, что привело к увеличению трафика без потери качества.
Результаты
За период проведения кампании удалось:
- Получить целевые обращения с CPA на 36% ниже по сравнению с привычными перформанс-каналами.
- Привлечь дополнительную аудиторию, ранее не охваченную в других каналах.
- Увеличить вовлеченность пользователей за счет новых форматов объявлений и более широкой географии показов.
Рекомендации при размещении рекламы
- Готовьте несколько вариантов креативов: текстов, статичных баннеров и видео. Актуально тестировать комбинации, которые лучше всего отработают на ваших сегментах.
- Широкий геотаргетинг: не ограничивайтесь одним регионом, особенно если проект позволяет привлекать покупателей из других городов.
- Оптимальная стратегия — «Максимум кликов» с недельным лимитом бюджета. Она поможет равномерно распределить показы и контролировать расходы.
- Тематики каналов подбирайте вручную на этапе запуска, отталкиваясь от специфики вашего продукта.
- Анализируйте эффективность: отслеживайте, на каких площадках идут показы, при необходимости исключайте каналы с низкой вовлеченностью.
- Интеграция с аналитикой: UTM-метки, системы отслеживания конверсий, поведение на сайте — обязательны.
- Плавный масштаб: начинайте с теста на минимальном бюджете, чтобы оценить post-click показатели, и только после успешной валидации масштабируйте кампанию.
Анастасия Софронова, руководитель маркетинговых проектов UNIQ Development:
Мы остались довольны результатами размещения в Telegram — кампания показала отличные метрики по вовлеченности и отклику аудитории. Видим большой потенциал в развитии форматов, связанных с этой площадкой, и планируем продолжать работу в этом направлении.
Алена Барчан, специалист по контекстной рекламе Digital Twiga:
Telegram — один из ключевых каналов, который сейчас стремительно развивается и привлекает внимание зрелой, платежеспособной аудитории. Мы видим устойчивый тренд на рост эффективности в этом формате и рады, что клиент смог убедиться в его потенциале на практике.
Состав творческой группы
UNIQ Development (клиент)
Директор по маркетингу: Шейхон Илья Александрович
Руководитель маркетинговых проектов: Софронова Анастасия Андреевна
Digital Twiga (агентство)
Руководитель отдела контекстной рекламы: Кристина Купцова
Руководитель группы контекстной рекламы: Мария Тонковская
Менеджер по работе с контекстной рекламой: Алена Барчан
Руководитель группы по работе с клиентами: Егор Варавин
Менеджер по работе с клиентами: Михаил Хмельницкий