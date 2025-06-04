Как получать обращения на покупку квартир премиум-класса на 36% дешевле

Реклама в Telegram помогла девелоперу UNIQ Development снизить стоимость обращений на покупку квартир в ЖК Springs премиум-класса на 36%. Запустив кампанию через «Яндекс Директ» в тематических каналах, компания охватила новую аудиторию и повысила вовлеченность, используя разные креативы и расширенный геотаргетинг. Как удалось добиться таких успехов, команда агентства Digital Twiga рассказала Sostav.

О проекте

UNIQ Development — девелопер премиальной недвижимости в Москве. Компания создает современные жилые пространства с продуманной архитектурой, высоким уровнем комфорта и интеграцией в природное окружение. Флагманский проект — ЖК Springs, расположенный в минуте от Филевского парка. Объект выделяется бионическим дизайном, приватной wellness-инфраструктурой и панорамными видами на зеленый массив и набережную.

Задача проекта — увеличить количество целевых обращений на покупку квартир премиум-класса и одновременно снизить стоимость привлечения клиента. При этом уже были задействованы стандартные инструменты: контекстная реклама и классифайды. Требовалось найти новый источник трафика для охвата новой аудитории и повышения узнаваемости проекта.

В продвижении недвижимости премиум-сегмента важную роль играет не только функциональность объекта, но и стиль жизни, который получает покупатель. В отличие от массового рынка, здесь недостаточно предложить скидки или акции. Необходим подход, формирующий эмоциональную вовлеченность.

В качестве нового инструмента выбрали рекламу в Telegram через «Яндекс Директ». Это позволило разместить объявления в крупных каналах-партнерах и привлечь новую целевую аудиторию, обеспечив дополнительный поток обращений.

Подготовка к запуску рекламной кампании

Перед запуском провели аналитику текущих кампаний и данных по аудитории. Мы определили сегменты и триггеры, которые показывали хорошие результаты в других рекламных каналах. Основное внимание уделили продвижению ценностей проекта, способных вызвать эмоциональный отклик.

Далее разработали рекламные материалы. Для тестов подготовили несколько вариантов заголовков, баннеров и видеокреативов. Основа сообщений — уже проверенные в других каналах уникальные торговые предложения.

Перед стартом настроили аналитику. Добавили UTM-метки, подключили системы отслеживания конверсий и настроили мониторинг действий пользователей на сайте.

Совет:

Перед запуском важно провести глубокий анализ целевой аудитории и их поведенческих паттернов, а также протестировать несколько вариантов креативов. Это поможет быстро отобрать связки, дающие максимальную эффективность.

Примеры рекламных материалов

В рамках кампании использовали посты с разными вариантами подачи информации:

Тестировали 7 вариантов заголовков и описаний.

Применили 2 статичных баннера и 1 видео.

Делали акцент на архитектуре, уровне сервиса и локации.

Настройки рекламных кампаний

Кампания была запущена с одной группой объявлений, без дополнительного дробления по сегментам ЦА. Это обеспечило стабильный охват и равномерное распределение бюджета.

В тестировании участвовали 7 вариантов текстов, 2 статичных баннера и 1 видеоролик. Это позволило выявить наиболее кликабельные связки.

Геотаргетинг: Москва и Московская область. Тематики каналов выбрали наиболее релевантные для продвижения недвижимости премиум-класса: Карьера, Путешествия, Бизнес, Маркетинг, Дизайн, Экономика, Архитектура.

Стратегия размещения: «Максимум кликов» с оплатой за клик и лимитом недельного бюджета. Это обеспечило равномерный охват целевой аудитории в рамках кампании.

Оптимизация кампании

После запуска кампания анализировалась ежедневно.

Были отключены неэффективные связки текстов и креативов.

Добавили видеоролик, что позволило повысить CTR с 0,25% до 0,43%.

Исключили каналы с низким вовлечением из размещения.

Расширили геотаргетинг из Москвы и МО на всю РФ, что привело к увеличению трафика без потери качества.

Результаты

За период проведения кампании удалось:

Получить целевые обращения с CPA на 36% ниже по сравнению с привычными перформанс-каналами.

Привлечь дополнительную аудиторию, ранее не охваченную в других каналах.

Увеличить вовлеченность пользователей за счет новых форматов объявлений и более широкой географии показов.

Рекомендации при размещении рекламы

Готовьте несколько вариантов креативов: текстов, статичных баннеров и видео. Актуально тестировать комбинации, которые лучше всего отработают на ваших сегментах.

Широкий геотаргетинг: не ограничивайтесь одним регионом, особенно если проект позволяет привлекать покупателей из других городов.

Оптимальная стратегия — «Максимум кликов» с недельным лимитом бюджета. Она поможет равномерно распределить показы и контролировать расходы.

Тематики каналов подбирайте вручную на этапе запуска, отталкиваясь от специфики вашего продукта.

Анализируйте эффективность: отслеживайте, на каких площадках идут показы, при необходимости исключайте каналы с низкой вовлеченностью.

Интеграция с аналитикой: UTM-метки, системы отслеживания конверсий, поведение на сайте — обязательны.

Плавный масштаб: начинайте с теста на минимальном бюджете, чтобы оценить post-click показатели, и только после успешной валидации масштабируйте кампанию.

Анастасия Софронова, руководитель маркетинговых проектов UNIQ Development: Мы остались довольны результатами размещения в Telegram — кампания показала отличные метрики по вовлеченности и отклику аудитории. Видим большой потенциал в развитии форматов, связанных с этой площадкой, и планируем продолжать работу в этом направлении.

Алена Барчан, специалист по контекстной рекламе Digital Twiga: Telegram — один из ключевых каналов, который сейчас стремительно развивается и привлекает внимание зрелой, платежеспособной аудитории. Мы видим устойчивый тренд на рост эффективности в этом формате и рады, что клиент смог убедиться в его потенциале на практике.

Состав творческой группы

UNIQ Development (клиент)

Директор по маркетингу: Шейхон Илья Александрович

Руководитель маркетинговых проектов: Софронова Анастасия Андреевна

Digital Twiga (агентство)

Руководитель отдела контекстной рекламы: Кристина Купцова

Руководитель группы контекстной рекламы: Мария Тонковская

Менеджер по работе с контекстной рекламой: Алена Барчан

Руководитель группы по работе с клиентами: Егор Варавин

Менеджер по работе с клиентами: Михаил Хмельницкий