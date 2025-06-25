Кейс Rendez-Vous и MGCom: что дает «always on» продвижение в «ПромоСтраницах»

Компания искала инструмент, который поможет рассказать о новых коллекциях, трендах, удобной и комфортной базе, которую можно приобрести в магазинах сети, будет работать на узнаваемость бренда и при этом принесет продажи. Агентство MGCom предложило протестировать «ПромоСтраницы». С июня 2023 года размещение идет непрерывно, и средний ДРР удалось снизить в 5 раз. Команда агентства рассказала Sostav о подходе к работе, эффективных тестах и о том, что еще приносит продвижение на площадке, помимо last click покупок.

Подход к контенту: тексты под сегменты, переупаковка статей и подборки блогеров

За время работы команда MGCom вместе с клиентом и редакцией площадки разработала свой подход к подготовке контента.

Вот некоторые интересные наработки:

Тексты под сегменты ЦА. Специалисты одновременно запускают ситуативные статьи о трендах и вневременные тексты о том, как выбрать универсальную обувь и одежду сразу на несколько сезонов и сочетать вещи между собой. А также тестируют креативные заходы, например «Как собрать образ в стиле героинь любимых сериалов», «Как подобрать обувь под знак зодиака». Это помогает охватить разные сегменты аудитории.

Переупаковка контента. Помимо написания нового контента под сезон, команда MGCom «переупаковывает» ранее эффективные тексты. Например, статью про анималистичный принт впервые протестировали летом 2024 г., затем обновили ее под осень, зиму и весну 2025 г. — и текст продолжил приносить конверсии.

Чтобы текст про анималистичный принт оставался актуальным, поменяли в нем обложки, подборку одежды и обуви и добавили новые заголовки для тестирования.

Так, например, менялись обложки в статье про анималистичный принт в зависимости от сезона. Изображения были сделаны с помощью искусственного интеллекта.

Еще один способ обновить контент — использовать GIF-изображения вместо статичных. Например, решили снова протестировать текст с подборкой подарков для него и для нее, но заменить коллажи в нем на гифки. Теперь гифки запускаются в «ПромоСтраницах» автоматически. Они привлекают внимание читателей и вызывают более эмоциональный отклик, чем коллажи. В обновленном тексте CR в уникального посетителя сайта вырос на 27%, было получено в 1,4 раза больше покупок в интернет-магазине по сравнению с оригинальным вариантом.

Подборки от медийных личностей. Еще одна находка — публикация рекомендаций от блогеров, где они делятся своим выбором обуви из Rendez-Vous. Так, статья «Топ-30 покупок в Rendez-Vous по мнению модных блогеров» вызывает интерес и доверие аудитории и стабильно уже год приносит конверсии — с апреля 2024 года. А ДРР в первый месяц размещения нового текста — подборки от стилиста Александра Рогова — составил 10%.

Работа с настройками: тест разных таргетингов и продвижение web+app

Краткосрочные интересы и сегменты. Для лучшего попадания в целевую аудиторию, помимо стандартных соцдем таргетингов, специалисты MGCom используют краткосрочные интересы и сегменты Look-a-Like. Выяснили, что сегменты, которые по отдельности показывают не очень хорошие результаты, могут эффективно работать в связке. Например, в одну связку объединили сегменты пользователей, которые совершали заказы более 3 раз, которые выкупили товары после заказа и кастомный сегмент тех, кто искал в поиске вендоров Rendez-Vous.

Использование PID в метках. Самый успешный на данный момент тест — использование PID в метках. Если у читателя уже установлено приложение, то при переходе по ссылке с этой меткой он сразу попадет в него. Такая прометка позволяет отследить не только заказы, сделанные на сайте, но и те, что совершены в приложении. Этот тест в совокупности с другими помог снизить ДРР на 31% в 2025 г. по сравнению с 2024 г.

Брендирование. Визуальное оформление тоже влияет на конверсии. Для узнаваемости бренда решили использовать брендирование — это изображение в стиле бренда в шапке статьи и контрастный, но комфортный для глаза цвет фона. На изображениях для шапки подсветили акции. Это помогло выделить статьи бренда среди других и сильнее вовлечь читателей. Уже при первых тестах отметили, что растет число конверсий.

Страница бренда. С начала работы агентство открыло страницу бренда Rendez-Vous и добавило на нее ссылку на сайт с utm-метками. Это ежемесячно приносит дополнительные конверсии.

Страница бренда стала еще одной точкой касания с потенциальным клиентом. Это по сути дополнительный инструмент, который работает в нескольких направлениях: на конверсии, повышение узнаваемости и повышение лояльности к бренду.

Результаты продвижения в «ПромоСтраницах»

Конверсии . Уже с начала размещения в июне 2023 году инструмент начал приносить покупки. В 2025 году удалось снизить средний ДРР в пять раз по сравнению с 2023 г.

. Уже с начала размещения в июне 2023 году инструмент начал приносить покупки. В 2025 году удалось снизить средний ДРР в пять раз по сравнению с 2023 г. Влияние на контекстную рекламу . Анализ цепочек конверсий показал: когда в воронке продаж есть «ПромоСтраницы», стоимость конверсий в контекстной рекламе становится ниже. Например, в 2024 году, если в цепочках были «ПромоСтраницы», CPA в контексте была на 25% ниже. Причем за сентябрь-декабрь 2024 г. «ПромоСтраницы» помогли снизить стоимость конверсии в контекстной рекламе на 40%.

. Анализ цепочек конверсий показал: когда в воронке продаж есть «ПромоСтраницы», стоимость конверсий в контекстной рекламе становится ниже. Например, в 2024 году, если в цепочках были «ПромоСтраницы», CPA в контексте была на 25% ниже. Причем за сентябрь-декабрь 2024 г. «ПромоСтраницы» помогли снизить стоимость конверсии в контекстной рекламе на 40%. Рост поисковых запросов. Размещение Rendez-Vous в «ПромоСтраницах» влияет на запросы в поиске. Например, в прошлом году на 51,76% выросло количество запросов пользователей, учитывая отношение роста тестовой группы к контрольной.

Ольга Бигбашева, руководитель диджитал-направления Rendez-Vous: «ПромоСтраницы» помогают интересно рассказывать о наших коллекциях и демонстрировать модели, на которые мы бы хотели обратить особое внимание аудитории. Например, недавний материал об обуви с каучуковой подошвой в первый месяц размещения получил CR в дочитывание — 63% (при среднем показателе в целом по фешн-индустрии на площадке 40−50%) и ДРР — 20%. Благодаря формату можно сразу дать рекомендации, как стильно сочетать одежду и обувь, которую мы предлагаем, а также донести удобство и ценность покупки в Rendez-Vous. Советую рекламодателям не бояться тестировать «ПромоСтраницы»: изучать целевую аудиторию, разрабатывать контент под разные сегменты потенциальных покупателей и пробовать различные сочетания настроек.

Кристина Малянтович, руководитель группы в отделе новых медиа MGCom: Наш опыт показывает, что цепляющие статьи могут долго не выгорать и из месяца в месяц приносить конверсии. Поэтому рекомендуем не менять все время тексты на площадке, а добавлять новые к тем, что уже работают эффективно. И даже если видите, что креатив выгорел, можно его «оживить»: добавить или заменить заголовки, иллюстрации, отдельные части текста, чтобы получить дополнительный вариант для тестирования.