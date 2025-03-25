Кейс Permegi: как наружка помогла увеличить продажи на треть

Объединенная компания Wildberries & Russ в третьем квартале 2024 года провела в наружной рекламе кампанию «Все ищите на WB» по продвижению категорий товаров на Wildberries. Данная кампания не только привела в наружную рекламу новые имена, но и способствовала системному внедрению этого канала продвижения в деятельность тех брендов, кто уже пробовал свои силы в «наружке». Одним из таких примеров стал бренд Permegi, который ранее уже использовал наружную рекламу для продвижения продукции и повышения узнаваемости бренда. Подробнее о полученных результатах пресс-служба компании рассказала Sostav.

Проект был реализован в январе 2025 года. Бренд Permegi использовал наружную рекламу как инструмент для увеличения узнаваемости бренда, привлечения внимания новой аудитории к продукту и росту продаж. Для качественной проработки бренд-метрик компания приняла решение использовать рекламу вне дома.

Кампания была реализована в 36 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Владивосток, Тамбов, Саратов, Рязань, Хабаровск, Нижний Новгород, Горно-Алтайск и другие. Для привлечения внимания использовались различные цифровые форматы, в том числе билборды, суперсайты, ситиборды и другие.

Например, в Москве использовался различный инвентарь:

Результаты

«Правильный расчет, команда, продукт и собственное российское производство, позволили нам обеспечить большой спрос и рост компании. Это повлекло дальнейшее использование наружной рекламы и системного внедрения ее как неотъемлемой части наших бизнес-процессов и статей расхода компании», — комментирует представитель Permegi.

Результатом кампании стало увеличение продаж товаров бренда на 30−35%, главным образом за счет повышения узнаваемости среди аудитории.

«Мы хотим использовать все современные рабочие способы продвижения нашего товара и бренда Permegi, созданного в России, на собственном производстве. Перед запуском мы провели наше внутреннее исследование и анализ эффективности использования наружной рекламы, который привел к тому, что для нас выбор в пользу использования наружной рекламы оказался интересным и выгодным способом продвижения, реализации продукции, а также узнаваемости бренда», — говорит представитель бренда.