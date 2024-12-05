Кейс «Иви» и «Яндекс Маркета»: как объединить аудиторию маркетплейса и онлайн-кинотеатра

Маркетплейсы уже давно стали не просто площадкой для покупок, а настоящим досугом для большинства пользователей, особенно — для женщин. Они регулярно посещают подобные сервисы, интересуются fashion и beauty сферами и… турецкими сериалами.

United Partners (входит в Media Instinct Group) решило проверить эту теорию и запустило рекламу одного из крупнейших российских онлайн-кинотеатров «Иви» в формате видеоролика на «Яндекс Маркете».

Рассказываем на примере кейса, как с помощью одного рекламного ролика с участием турецкого актера перевыполнить плановые показатели.

Особенности таргетинга и механика рекламной кампании

Перед командой стояла задача привлечь внимание пользователей к бренду «Иви» как к обладателю одного из самых больших каталогов турецких сериалов, а также вовлечь их в просмотр контента. Целевой аудиторией были женщины от 18 до 44 лет, которые заходили на «Яндекс Маркет» и которые являются подписчиками «Яндекс Плюса».

В качестве креатива решили использовать видеоформат — 30-секундный ролик. Его пользовательницы видели на главной странице маркетплейса.

Главным героем рекламы стал известный турецкий актер Бурак Озчивит. По сюжету он приезжает в квартиру русской девушки Марины и помогает ей с головой окунуться в мир турецких сериалов — в ролике звучит выражение «Серьёзные отношения с турецкими сериалами начинаются на "Иви"».

В качестве ключевого сообщения в кампании была использована фраза: «Самый большой каталог турецких сериалов на "Иви"», а в качестве сопроводительного — «Море турецких сериалов в подписке "Изи Иви" за 99 р. в месяц».

Ссылка из креатива вела на посадочную страницу «Иви», на которой пользователь мог найти турецкий сериал по душе и начать просмотр.

Результаты

Перед запуском рекламной кампании команда агентства поставила следующие KPI: показы — 17 647 059, охват — 8 823 529, клики — 40 588, CTR (click-through rate, отношение числа кликов к числу показов) — 0,23%. В результате три из четырех плановых показателей были перевыполнены: показы — 17 635 467, охват — 11 518 632, клики — 49 578 и CTR — 0,28%.

Кроме того, во время размещения число брендовых запросов пользователей, контактировавших с медийной рекламой, выросло на 28%.

Специалисты агентства отмечают высокий Sales Lift (изменение количества целевых действий или выручки от охваченных пользователей за счет показа рекламы): Lift на поиске +39%, визиты +54%, визиты с конверсией +52%.

Светлана Пилагина Digital Senior Manager агентства United Partners, Максим Смирнов (Digital Group Head), Денис Лаконкин (Digital Account Director):



С точки зрения медийных показателей рекламная кампания прошла успешно: были достигнуты плановые показатели по охвату (+30% к плану) и CTR (+22%), а стоимостные показатели (CPT, CPC) были снижены относительно плана. Слаженная работа команд агентства и «Яндекса», а именно ежедневный мониторинг динамики медийных и стоимостных показателей размещений, а также их своевременная оптимизация, привела к достижению результатов по данной рекламной кампании. Одним из главных преимуществ «Яндекс Маркета» как площадки для размещения является наличие реальной аудитории пользователей, которые приходят искать и покупать продукцию. Маркетплейс является релевантным инструментом для размещения digital рекламы с целью охвата широкой целевой аудитории.

Ирина Дружинина, руководитель направления маркетинговых коммуникаций «Иви», Людмила Бартенкова (директор по маркетинговым коммуникациям), Артём Лопухин (директор по маркетингу):



Это был наш первый опыт размещения на площадке «Яндекс Маркета», и, судя, по результатам, не последний. Главной целью эксперимента было не просто повысить знание о бренде «Иви», а сделать фокус на конкретных сегментах — и контента, и аудитории.

Конечно, участие такой яркой турецкой звезды, как Бурак Озчивит, не могло не привлечь внимание фанатов турдизи, но и качество ресурса и вовлеченность аудитории сыграли в этом одну из ключевых ролей. Именно благодаря подобной синергии инструментов случаются не только перевыполнение показателей, но и настоящий match made in heaven.