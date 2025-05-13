Кейс BYYD и NAMEDU: как повысить узнаваемость бренда на 25,14% через in-app канал

Команда BYYD поделилась с Sostav опытом продвижения шоколада NAMEDU через in-app рекламу и привлечения целевого трафика на площадку Ozon.
Клиент
Для небольших частных компаний продвижение инновационного продукта и создание узнаваемости на высококонкурентном рынке FMCG — серьезный вызов. Шоколад NAMEDU от компании ООО «Гагаринские Мануфактуры» отличается рецептурой и технологией. Бренд NAMEDU ориентирован на аудиторию, которая тщательно подходит к выбору питания, предпочитая натуральные, чистые ингредиенты и премиальное качество. Компания использует в производстве шоколада экологически чистый мед с пасек Пензенской области, благодаря чему продукт отличается не только превосходным вкусом, но и дополнительными преимуществами для здоровья.
Цель кампании: повысить узнаваемость инновационного шоколада NAMEDU среди целевой аудитории и привлечь качественный трафик на страницу бренда на маркетплейсе Ozon.
Решение
Бренд NAMEDU присутствует как в офлайн-, так и в онлайн-магазинах. Чтобы привлечь аудиторию на страницу на Ozon и повысить узнаваемость, компания выбрала мобильную рекламную платформу BYYD.
Таргетинг
Чтобы выйти на целевую аудиторию, команда BYYD использовала сочетание таргетинга по социально-демографическим признаками и интересам. Рекламная кампания направлена на мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет, заинтересованных в здоровом питании. К ним относятся — спортсмены, фитнес-тренеры, люди с диабетом, родители дошкольников и подростков, няни и другие.
Статистически, женщины чаще переживают из-за вредного влияния сахара и подсчитывают калории. Тем не менее в целевую аудиторию входят и мужчины, которые по причине здоровья выбирают продукты без сахара или следят за питанием своих детей и родственников. Возрастной порог был ограничен совершеннолетием, потому что чаще именно с возрастом люди начинают осознаннее подходить к питанию и заботиться об организме. Они выбирают продукты, учитывая влияние сахара на фигуру и общее самочувствие.
Целевая аудитория NAMEDU — люди, которые выбирают качество, стабильность и заботу о себе. Исходя из этого, команда BYYD определила уровень дохода как средний и выше. Потенциальные клиенты бренда владеют недвижимостью, регулярно путешествуют, интересуются инвестициями, выбирают одежду класса «Люкс» и занимаются благотворительностью.
Креатив
Чтобы обеспечить вовлеченность пользователей и раскрыть больше информации о продукте, специалисты BYYD выбрали интерактивный формат Rich Media.
Первый слайд показывает УТП продукта. Второй слайд подчеркивает чистоту состава, третий — натуральность, четвертый — отсутствие сахара. Заключительный слайд повторно демонстрирует упаковку продукции, чтобы пользователь запомнил визуальный стиль бренда. Кликабельная кнопка ведет на магазин в Ozon, а эффект пульсации мотивирует клиента нажать на нее.
Результаты
Основная рекламная кампания продлилась один месяц.
Ежедневно мобайл специалисты проводили оптимизацию по платформе: отбирали площадки с хорошими CTR и не превышающими план показателями — CPC и СРМ. Приложения с плохими результатами попадали в Black List. Это давало возможность подключить новые площадки и сосредоточить РК на наиболее релевантных приложениях для размещения.
Грамотное таргетирование на основе данных о целевой аудитории, разработка интерактивного креатива Rich Media и постоянная оптимизация РК помогли добиться поставленных задач.
Команда BYYD охватила более 500 тыс. уникальных пользователей и превзошла плановые показатели:
- 105% показов,
- 0,87% — средний CTR.
Наиболее вовлеченными в рекламу (56%) оказались женщины. Возраст аудитории, которая чаще кликала по ссылке — от 25 до 44 лет. Это показывает, что команда BYYD точно определила портрет потенциальных клиентов бренда Namedu и разработала релевантный креатив.
Brand Lift исследование
Чтобы измерить узнаваемость бренда до и после рекламной компании, специалисты BYYD провели исследование Brand Lift и охватили 50 тыс. уникальных пользователей с CTR выше 2%.
- На первом этапе у новой аудитории спросили, знакомы ли они с продукцией NAMEDU.
- На втором этапе исследования команда запустила ретаргетинг среди пользователей из основной рекламной кампании.
Согласно проведенному исследованию, узнаваемость бренда Namedu выросла на 25,14%. Это показывает, что мобильная реклама привлекает внимание аудитории и подталкивает перейти по ссылке за подробной информацией о бренде.
Команда BYYD:
Результаты рекламной кампании соответствуют поставленным задачам. Точный таргетинг, Rich Media и постоянная оптимизация в совокупности помогли привлечь целевой трафик в магазин бренда на Ozon и повысить узнаваемость.
Спасибо команде шоколада NAMEDU за доверие! Надеемся на дальнейшее сотрудничество и запуск новых проектов.
Команда бренда Namedu:
Рост узнаваемости бренда, зафиксированный в результате Brand Lift, а также целевой трафик на магазин в Ozon показывают, что мобильная реклама — эффективный инструмент для продвижения. Команде BYYD удалось спровоцировать интерес к нашей продукции и донести информацию о бренде до целевой аудитории.
Спасибо платформе за индивидуальный подход к разработке баннеров, непрерывную оптимизацию РК и качественный трафик.