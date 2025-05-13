Кейс BYYD и NAMEDU: как повысить узнаваемость бренда на 25,14% через in-app канал

Команда BYYD поделилась с Sostav опытом продвижения шоколада NAMEDU через in-app рекламу и привлечения целевого трафика на площадку Ozon.

Клиент

Для небольших частных компаний продвижение инновационного продукта и создание узнаваемости на высококонкурентном рынке FMCG — серьезный вызов. Шоколад NAMEDU от компании ООО «Гагаринские Мануфактуры» отличается рецептурой и технологией. Бренд NAMEDU ориентирован на аудиторию, которая тщательно подходит к выбору питания, предпочитая натуральные, чистые ингредиенты и премиальное качество. Компания использует в производстве шоколада экологически чистый мед с пасек Пензенской области, благодаря чему продукт отличается не только превосходным вкусом, но и дополнительными преимуществами для здоровья.

Цель кампании: повысить узнаваемость инновационного шоколада NAMEDU среди целевой аудитории и привлечь качественный трафик на страницу бренда на маркетплейсе Ozon.

Решение

Бренд NAMEDU присутствует как в офлайн-, так и в онлайн-магазинах. Чтобы привлечь аудиторию на страницу на Ozon и повысить узнаваемость, компания выбрала мобильную рекламную платформу BYYD.

Таргетинг

Чтобы выйти на целевую аудиторию, команда BYYD использовала сочетание таргетинга по социально-демографическим признаками и интересам. Рекламная кампания направлена на мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет, заинтересованных в здоровом питании. К ним относятся — спортсмены, фитнес-тренеры, люди с диабетом, родители дошкольников и подростков, няни и другие.

Статистически, женщины чаще переживают из-за вредного влияния сахара и подсчитывают калории. Тем не менее в целевую аудиторию входят и мужчины, которые по причине здоровья выбирают продукты без сахара или следят за питанием своих детей и родственников. Возрастной порог был ограничен совершеннолетием, потому что чаще именно с возрастом люди начинают осознаннее подходить к питанию и заботиться об организме. Они выбирают продукты, учитывая влияние сахара на фигуру и общее самочувствие.

Целевая аудитория NAMEDU — люди, которые выбирают качество, стабильность и заботу о себе. Исходя из этого, команда BYYD определила уровень дохода как средний и выше. Потенциальные клиенты бренда владеют недвижимостью, регулярно путешествуют, интересуются инвестициями, выбирают одежду класса «Люкс» и занимаются благотворительностью.

Креатив

Чтобы обеспечить вовлеченность пользователей и раскрыть больше информации о продукте, специалисты BYYD выбрали интерактивный формат Rich Media.

Первый слайд показывает УТП продукта. Второй слайд подчеркивает чистоту состава, третий — натуральность, четвертый — отсутствие сахара. Заключительный слайд повторно демонстрирует упаковку продукции, чтобы пользователь запомнил визуальный стиль бренда. Кликабельная кнопка ведет на магазин в Ozon, а эффект пульсации мотивирует клиента нажать на нее.

Результаты

Основная рекламная кампания продлилась один месяц.

Ежедневно мобайл специалисты проводили оптимизацию по платформе: отбирали площадки с хорошими CTR и не превышающими план показателями — CPC и СРМ. Приложения с плохими результатами попадали в Black List. Это давало возможность подключить новые площадки и сосредоточить РК на наиболее релевантных приложениях для размещения.

Грамотное таргетирование на основе данных о целевой аудитории, разработка интерактивного креатива Rich Media и постоянная оптимизация РК помогли добиться поставленных задач.

Команда BYYD охватила более 500 тыс. уникальных пользователей и превзошла плановые показатели:

105% показов,

0,87% — средний CTR.

Наиболее вовлеченными в рекламу (56%) оказались женщины. Возраст аудитории, которая чаще кликала по ссылке — от 25 до 44 лет. Это показывает, что команда BYYD точно определила портрет потенциальных клиентов бренда Namedu и разработала релевантный креатив.

Brand Lift исследование

Чтобы измерить узнаваемость бренда до и после рекламной компании, специалисты BYYD провели исследование Brand Lift и охватили 50 тыс. уникальных пользователей с CTR выше 2%.

На первом этапе у новой аудитории спросили, знакомы ли они с продукцией NAMEDU.

На втором этапе исследования команда запустила ретаргетинг среди пользователей из основной рекламной кампании.

Согласно проведенному исследованию, узнаваемость бренда Namedu выросла на 25,14%. Это показывает, что мобильная реклама привлекает внимание аудитории и подталкивает перейти по ссылке за подробной информацией о бренде.

Команда BYYD: Результаты рекламной кампании соответствуют поставленным задачам. Точный таргетинг, Rich Media и постоянная оптимизация в совокупности помогли привлечь целевой трафик в магазин бренда на Ozon и повысить узнаваемость. Спасибо команде шоколада NAMEDU за доверие! Надеемся на дальнейшее сотрудничество и запуск новых проектов.