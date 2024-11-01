Кейс BYYD DSP и «Колесо.ру»: как охватить более 1 млн уников со средним CTR в 1,31%

В этом кейсе «Колесо.ру» сотрудничает с BYYD для реализации рекламной кампании, ориентированной на привлечение покупателей и увеличение знаний о бренде. Команда проекта рассказала Sostav о том, как повысить узнаваемость, заинтересовать целевых пользователей нестандартным креативом и привлечь их на сайт.

Клиент

«Колесо.ру» — сеть шинных центров, основанная в 1998 году, которая развилась от небольших торговых точек до профессиональных сервисов. Сегодня компания насчитывает более 120 центров в 40 городах России и предлагает широкий ассортимент шин и дисков, а также спектр услуг шиномонтажа и автосервиса.

Цель кампании: с помощью интерактивного видео привлечь внимание к акциям на летние шины и стимулировать посещение сайта.

Решение

Путь клиента в сети «Колесо.ру» омниканален, поэтому команда маретинга уделяет большое внимание привлечению пользователей не только в офлайн точки, но и на сайт. Для этой цели бренд использует мобильную рекламу на платформе BYYD. С 2021 года мобильная рекламная платформа решает задачи брендформанс-маркетинга и привлечения потенциальных покупателей на сайт сети шинных центров.

Таргетинг

В рамках данной кампании специалисты BYYD сосредоточились на решении четырех ключевых задач: информировать целевую аудиторию об акциях на летние шины в сети центров «Колесо.ру», повысить узнаваемость бренда, укрепить лояльность к нему, привлечь целевой трафик на сайт и стимулировать продажи.

Для этого команда выделила целевую аудиторию — мужчин и женщин с интересом к автомобилям и доходом выше среднего. Такой выбор обусловлен тем, что именно эти потребители чаще всего активно используют автомобили и регулярно обновляют расходные материалы.

Летние шины играют важную роль для водителей, которые ценят безопасность и качество. Эти клиенты готовы инвестировать в надежные и проверенные товары, что делает их целевой группой для рекламной кампании.

Креатив

Специалисты BYYD использовали формат Video Interaction, который сочетает элементы видео и интерактивного Rich-Media баннера. Такое решение обусловлено тем, что видео позволяет достигать широкого охвата аудитории, а баннер дополнительно привлекает внимание пользователей и побуждает их перейти на сайт.

Креативная концепция включала несколько ключевых этапов. Сначала юзерам демонстрировался короткий видеоролик, в котором кратко представлялся бренд. Это создавало первое впечатление и задавало тон дальнейшему взаимодействию.

После видеоролика на экране появлялся Rich Media баннер с интерактивным заданием: юзеры могли искать скрытые шины с помощью лупы. Данный элемент геймификации привлекал внимание и вовлекал пользователей в процесс исследования бренда. Креатив Rich-Media был разработан с использованием HTML5 и полностью реализован командой Design BYYD DSP.

Результаты

Точная настройка таргетинга на целевую аудиторию и использование интересного нестандартного формата сыграли ключевую роль в достижении целей, поставленных командой маркетинга «Колесо.ру» перед платформой BYYD.

Особое внимание стоит уделить оптимизации рекламной кампании. В течение всего ее хода мобайл-менеджер команды BYYD проводил регулярный анализ и корректировки, что способствовало улучшению результатов.

Комплекс использованных инструментов позволил превзойти заложенные перед стартом плановые показатели.

Платформа охватила более 1 млн уникальных пользователей, достигнув среднего CTR в 1,31%. Кроме того, план по показам и кликам был перевыполнен: благодаря выходу на максимально заинтересованную аудиторию объем кликов превысил бенчмарк на 14%, а объем показов превысил плановые показатели на 4,5%.

Пост-клик показатели также оказались успешными: количество сеансов составило 25 075, а среднее время на сайте — 1 минута 36 секунд, что превышает минимальный бенчмарк в 30 секунд.

Brand Lift исследование

В конце кампании совместно с отделом маркетинга «Колесо.ру» было принято решение оценить влияние рекламы в BYYD DSP на лояльность целевой аудитории к бренду «Колесо.ру» в сравнении с ближайшими конкурентами. Для этого провели исследование Brand Lift, которое состояло из двух этапов. В каждом из опросов респондентам задавался один и тот же вопрос: «Какой из этих брендов вы знаете?». Пользователи выбирали из четырёх представителей отрасли, включая «Колесо.ру».

Результаты показали, что на начальном этапе опроса о бренде знали 23% респондентов, а после завершения мобильной кампании этот показатель увеличился до 31%.

Таким образом, доля осведомленности о бренде «Колесо.ру» относительно конкурентных брендов выросла на 29%.

Команда платформы BYYD: Благодарим команду «Колесо.ру» за продуктивное сотрудничество и открытость к новым идеям. Формат video interaction достаточно новый, и в данном кейсе мы показали его эффективность в отношении как охватных так и трафикогенерирующих задач. Уверены, что вместе с коллегами маркетинга «Колесо.ру» мы продолжим работать над успешными решениями брендформанс характера в будущем.

Команда «Колесо.ру»: Мы высоко оцениваем результаты рекламной кампании, реализованной с использованием платформы BYYD. Благодаря интерактивному видеоформату мы привлекли внимание целевой аудитории к своему бренду и увеличили интерес к акционному предложению среди пользователей мобильных устройств. Платформа BYYD зарекомендовала себя как надежный партнер, сумевший предоставить качественный трафик с высоким уровнем вовлеченности.

Команда проекта

«Колесо.ру» (клиент)

Head of Digital Marketing: Светлана Беликова

Digital Account Manager: Надежда Крамер

BYYD DSP (мобильная рекламная платформа)