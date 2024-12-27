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27.12.2024 в 16:30

Кейс BYYD DSP и Trichup: как повысить узнаваемость продукта среди юзеров страны СНГ на 38%

За время кампании команда платформы провела два флайта

Бренды выходят на международные рынки, адаптируя свои кампании под локальные аудитории. Мобильный маркетинг — основной инструмент для достижения этой цели. Команда платформы BYYD рассказала Sostav, как с помощью in-app рекламы удалось повысить узнаваемость продукта Trichup в Узбекистане и привлечь целевой трафик на сайт.

Реализация

Для реализации медийных задач бренд обратился к платформе BYYD. Специалисты платформы выделили целевую аудиторию — людей с проблемами кожи головы, а также тех, кто интересуется уходом за волосами и их восстановлением.

Таргетинг настроили на категории: косметика, шопинг, красота, стиль и путешествия.

Для продвижения шампуня команда BYYD создала интерактивный баннер на узбекском языке. Креатив в цветах бренда демонстрировал линейку продуктов. В рамках Rich Media пользователи могли перетаскивать иконку шампуня на волосы, чтобы увидеть его эффект, а затем перейти по ссылке на сайт.

Результаты

За время кампании команда платформы провела два флайта.

В рамках первого флайта использовались два креатива — Video и Rich Media. Оба креатива собрали более миллиона показов и превысили целевой показатель кликов.

Второй флайт был проведен через внутренний ретаргетинг на Device ID пользователей, собранных в первом флайте. Для повторного взаимодействия использовался тот же Rich Media креатив.

Ретаргетинг кампания снова превзошла планы по кликам и показам, охватив 143 793 целевых пользователя.

Кроме того, в конце кампании команда проанализировала интерес к рекламе продукта в разных городах Узбекистана. Самый высокий отклик был зафиксирован в Ташкенте, Самарканде и Бухаре.

Brand Lift исследование

Чтобы оценить эффективность in-app кампании, эксперты платформы провели Brand Lift исследование. Оно включало два этапа:

  1. На первом этапе опросили пользователей, которые не видели рекламу, чтобы определить их уровень осведомленности о продукте. Для точности Device ID тех, кто видел рекламу, были исключены из выборки.
  2. На втором этапе опросили пользователей, которые взаимодействовали с рекламными креативами. Device ID участников первого этапа также исключили, чтобы избежать пересечений и повысить достоверность результатов.

Согласно Brand Lift исследованию, in-app кампания значительно повысила органическую узнаваемость бренда Trichup:

  • до показа рекламы узнаваемость составляла 16%;
  • после показа выросла до 54%.

Таким образом, узнаваемость бренда среди мобильных пользователей выросла на 38%. Это подтверждает эффективность in-app канала для повышения осведомленности и привлечения целевого трафика.

Команда платформы BYYD:

Благодарим команду Trichup за доверие и продуктивное сотрудничество. Форматы Rich Media и Video доказали свою эффективность. Надеемся на продолжение совместной работы над успешными диджитал-проектами.

Команда бренда Trichup:

Мы довольны результатами рекламной кампании с платформой BYYD. Она зарекомендовала себя как надежный партнер, обеспечив качественный трафик и заметный рост узнаваемости продукта. С нетерпением ждем новых совместных проектов.

Команда проекта

Trichup (клиент)

Директор по маркетингу: Людмила Гунько
Бренд менеджер: Азиза Арзиева

BYYD DSP (мобильная рекламная платформа)

BYYD DSP
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