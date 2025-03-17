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17.03.2025 в 11:00

Кейс бренда «Телодвижения»: как наружная реклама помогла нарастить продажи на Wildberries

Использовались различные цифровые форматы, в том числе билборды, суперсайты, ситиборды и другие

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Объединенная компания Wildberries & Russ в третьем квартале 2024 года запустила в наружной рекламе кампанию «Все ищите на WB» по продвижению различных категорий товаров на Wildberries. Прошедшая кампания привлекла целый ряд селлеров, которые впервые приняли решение использовать наружную рекламу. В категории «одежда» одним из таких брендов стал производитель спортивной одежды «Телодвижения». Подробнее о полученных результатах пресс-служба компании рассказала Sostav.

Проект был реализован в декабре 2024 года. Бренд одежды «Телодвижения» использовал наружную рекламу как инструмент для увеличения количества касаний с потенциальными потребителями и повышения узнаваемости бренда.

Кампания была реализована в 45 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Владивосток, Барнаул, Астрахань, Волгоград, Горно-Алтайск, Магас, Рязань и другие. Для привлечения внимания использовались различные цифровые форматы, в том числе билборды, суперсайты, ситиборды и другие, размещенные в местах притяжения целевой аудитории.

Например, в Москве использовали следующий инвентарь:

Автозаводская улица Кутузовский проспект Валовая улица Цветной бульвар

Результаты

В компании указывают, что получили положительный эффект от размещения, но подчеркивают важность удачного креатива, который размещается в наружной рекламе.

«Преимущества заключаются в большом количестве контактов с клиентами. На подсознательном уровне у человека, который это видит, остается картинка. Также нет ограничений по визуалу. Значительную долю успеха занимают креативы, но роль каналов продвижения в наружной рекламе также велика. Уже запланировали наружную рекламу на весь год, возможно, увеличим объемы», — отмечает представитель компании.

Wildberries & Russ Телодвижения
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