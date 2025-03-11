«Банк ДОМ.РФ» и AdRiver: роль диджитал медиа в привлечении клиентов

В условиях стремительного развития цифровых технологий и изменения потребительских привычек, оценка эффективности медийной рекламы в банковской сфере становится настоящим вызовом. Для «Банк ДОМ.РФ», где 80% клиентов предпочитают открывать вклады в отделениях, а не онлайн, традиционные методы анализа конверсий оказываются недостаточными. Как же понять, какие рекламные каналы действительно приводят клиентов в офлайн? Команда AdRiver и «Банк ДОМ.РФ» рассказала Sostav, как использовать методику Sales Lift для оптимизации рекламных бюджетов и повышения их эффективности.

Проблема оценки медийной рекламы

Оценить эффективность диджитал медиа в банковской сфере — задача с вызовом. 80% клиентов банка предпочитают открывать вклады не онлайн, а в отделениях, что разрывает привычную воронку конверсий.

Банки не могут раскрывать и передавать персональные данные клиентов третьим лицам.

Дополнительная сложность — аудитория старше 45 лет имеет высокое телесмотрение. Здесь эффективность интернет-рекламы сложнее доказать, а вероятность post-view конверсий минимальна: клиент редко оставляет заявку онлайн после просмотра рекламы, ведь его путь начинается в интернете, но завершается в офисе банка.

Как определить, какие рекламные каналы действительно приводят клиентов в офлайн?

Мы разработали Sales Lift — методику, которая измеряет, как медийная реклама реально влияет на рост числа вкладчиков с помощью исследования с использованием Stable ID и данных операторов связи.

Технология позволила связать данные о рекламных показах с реальными открытиями вклада в офисах банка, выявить наиболее эффективные источники трафика и получить портрет аудитории наших вкладчиков для точной оптимизации бюджетов в будущих рекламных кампаниях.

Как это работает

Вся реклама клиента промечалась AdRiver и в рамках данного кейса использовалась технология AdRiver Bridge, которая умеет получать разрозненные идентификаторы (cookie, IDFA/GAID, операторский Stable ID и другие) в разных точках контакта с пользователем и связывать их друг с другом с помощью алгоритмов машинного обучения. В дальнейшем, при использовании любого из связанных идентификаторов в любой точке контакта — при показе, клике или конверсии — они в режиме реального времени приводятся к единому мастер-идентификатору, AdRiver ID, который и используется в аналитике.

Возможности операторского Stable ID давно используются во всех продуктах AdRiver, так как Stable ID одинаково хорошо работает как в web, так и в любых видах in-app трафика, что важно, например, для кросс-медийной атрибуции. При этом, поскольку возможности у операторов отличаются, мы разработали несколько схем интеграции, обеспечивающих единый подход к применению операторского Stable ID независимо от способа интеграции.

Что мы получили в итоге

1. Эффективность каналов: число новых клиентов, привлеченных с каждой площадки.

Для подсчёта количества клиентов использовали несколько моделей атрибуции — как к последнему источнику показа рекламы, так и к первому показу. В процессе — формирование собственной модели на основании различных весов каждого контакта.

На основании фактического количества клиентов, распознанных Операторами Сотовой связи, достроили экстраполяцию по числу клиентов, взаимодействовавших с диджитал медиа. Для экстраполяции использовали открытые данные по покрытию рынка операторами сотовой связи.

Для оценки конверсии вывели метрику CR-to-view, которая оценивает конверсию из показов в клиентов по каждому источнику показа рекламы.

Оценили CAC по распознанным клиентам от расходов на диджитал медиа. Стоимость привлеченного нового клиента сопоставима с перформанс-каналами, а с учетом экстраполяции на других операторов — дешевле в два раза.

По итогам проведенных расчётов вывели рейтинг эффективности рекламных площадок, которые принесли реальный бизнес-результат:

2. Реальный охват рекламы: точное число людей, видевших рекламную кампанию, с детализацией до каждой рекламной площадки.

Суммарное распознавание среди двух операторов составило 15,4% показов — 7 млн реальных абонентов.

3. Эффективная частота показа: по итогу исследования определили, что нам достаточно 3 контактов пользователя с рекламой для совершения офлайн-конверсии. Рассчитали это значение, определив минимальную частоту, которая требуется абонентам для совершения большинства конверсий. С математической точки зрения — это медианная частота.

4. Точность таргетинга: основным ядром целевой аудитории рекламной кампании были мужчины и женщины старше 35 лет, проживающие в Москве и Санкт-Петербурге и областях. С помощью исследования проверили портрет целевой аудитории на реальных абонентах, видевших рекламу. Подтвердили, что 76% показов было совершено на целевой соцдем, 73% — на целевое ГЕО.

5. Портрет аудитории: анализ поведения пользователей, которые открыли вклад, что помогло подтвердить целевой портрет клиента и узнать особенности их поведения в интернете.

К примеру, наиболее популярная марка телефонов — Xiaomi. 71% клиентов пользуются приложениями онлайн-доставки продуктов и лекарств, 45% — приложениями для чтения или прослушивания книг.

В итоге

Мы выяснили, что 30% всех открытий вкладов в офисах за период кампании были совершены клиентами, контактировавшими с медийной рекламой в интернете. Этот результат подчёркивает влияние диджитал медиа на бизнес-результат в условиях параллельной кампании на ТВ, так как большинство выбранных таргетингов в кампании были на LTV-аудиторию.

Определили эффективную частоту показа и выводы для более точного таргетинга в будущих рекламных кампаниях. И главное — анализ позволяет глубже изучить эффективность отдельных площадок и нашей ЦА, что позволяет распределить бюджет с максимальной эффективностью для бизнеса.

Владимир Висков, руководитель цифрового маркетинга, «Банк ДОМ.РФ»: Я, всегда работающий в Data Driven подходе, очень долго искал методологию подсчёта именно влияния диджитал медиаканалов на офлайн в условии тех ограничений, которые есть в банках. Мы придумали совершенно новую механику, на основе перспективной технологии Stable ID. Благодарим команду AdRiver и команды Операторов сотовой связи то, что решили сделать для нас такие кастомные отчёты. В будущем, на основании аналитики Stable ID и подобного распознавания, планируем принимать большинство управленческих решений по использованию тех или иных площадок и каналов.