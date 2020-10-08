Каждая пятая компания в РФ планирует сокращение сотрудников

К концу 2020 года численность сотрудников в своем коллективе планирует уменьшить каждый пятый работодатель, при том, что с начала кризиса из-за пандемии сокращение уже произошло почти в половине российских компаний, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование НeadHunter.

По данным портала, значительное снижение открытых вакансий наблюдалось в апреле-мае — конкурс составлял 12 человек на место. Конкуренция соискателей по вакансиям сократилась в два раза к середине июня. В основном в числе уволенных тогда оказались специалисты (68%). Снижение зарплаты почувствовали 37% сотрудников.

Ухудшение состояния рынка труда отмечают и в SuperJob: набор персонала на пике пандемии упал на 60%. К концу августа показатели достигли докризисных, но есть опасения, что они снова пойдут вниз в связи с новой волной коронавируса.

Перевод сотрудников на дистанционную работу заметно ударит по финансовому состоянию компаний, и они будут вынуждены проводить сокращение штатов, отправлять работников в отпуска. Работодатели опасаются, что при повторном локдауне деятельность придется вести в ограниченном варианте, не получая прибыли на содержание сотрудников.

Несмотря на наблюдаемый рост безработицы, эксперты не называют его критическим. В январе 2020 года уровень составлял 4,7%, а количество незанятых 3,5 млн человек. По состоянию на август эти показатели выросли до 6,4% или 4,8 млн человек.

Из-за пандемии коронавируса сокращение зарплаты во II квартале 2020 года коснулось 4,6 млн россиян. Это 6,2% от общего числа рабочего населения.