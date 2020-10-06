Более 4,5 млн россиян столкнулись с сокращением зарплаты из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса сокращение зарплаты во II квартале 2020 года коснулось 4,6 млн россиян. Это 6,2% от общего числа рабочего населения, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Отмечается, что это максимальное значение с 2013 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оно увеличилось на 22% (тогда число частично занятых россиян составляло 3,78 млн), а также превысило уровень безработицы — по данным Росстата, в тот же период времени не трудоустроены были 4,4 млн россиян.

Основной причиной сокращения зарплаты стал отпуск без сохранения зарплаты, его брали 2,4 млн работников. Еще 1,23 млн человек работали неполное время, а 948 тыс. россиян столкнулись с простоем на предприятиях. По нормам Трудового кодекса, в простое работнику выплачиваются две трети или полная зарплата, а при неполной занятости его оклад пропорционален отработанному времени.

Ранее бизнес прогнозировал рост объема «серых» зарплат в РФ на 30% по итогам года. По экспертным оценкам, в малых и средних компаниях работают 25−30% населения страны — именно там чаще всего предлагают зарплаты в конвертах.