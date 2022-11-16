Каждая пятая компания сократила затраты на интернет-рекламу

21% из опрошенных российских компаний в третьем квартале 2022 года сократили бюджет на интернет-рекламу. Более 80% рекламодателей заявили о снижении эффективности и росте стоимости привлечения клиентов в сети, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование TenChat и Roistat.

Из тех, кто сократил расходы, 56% урезали их на 10−20%, 32% — на 20−50%, ещё 12% — от 50% и более. О снижении заявляли чаще компании из категории общепит и ресторанный бизнес (19%) и продажа автомобилей (17%). У 61% рекламный бюджет в интернете не изменился (например, у финансового сектора, телекоммуникаций и медицины). О приросте сообщили 18% компаний.

84% опрошенных считают, что в текущем году стало сложнее привлекать лиды (потенциальный клиент). Почти половина связывает это с уходом привычных иностранных рекламных платформ — YouTube, Google Ads, TikTok, Instagram*, Facebook* (обе соцсети запрещёны в России; принадлежат Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России). Четверть утверждают, что оставшиеся каналы перегреты и стоимость привлечения пользователя увеличилась.

Эксперты, опрошенные изданием соглашаются, что далеко не все участники рынка смогли освоить отечественные аналоги. Директор по цифровым технологиям АДВ Вадим Мельников пояснил, что наибольшее сокращение инвентаря произошло в контекстной и таргетированной рекламе. Основатель агентства Digital Church Марк Хлуднев говорит, что рекламодатели перераспределяют бюджеты в сторону размещений у блогеров.

Одновременно с этим российские рекламные платформы заявляют о росте инвестиций. Так, по данным VK , в третьем квартале вложения в продвижение на платформе выросли на 29%. Стоимость целевого действия, как утверждают в «VK Рекламе», по итогам третьего квартала снизилась в среднем на 30% за счёт алгоритмов.

В Яндекс заявили, что наблюдают «большой приток предпринимателей малого и среднего бизнеса». В компании уверяют, что снижают стоимость конверсии за счёт расширения доступных форматов и развития алгоритмов.

Исследование проводилось путем опроса 4,9 тыс. специалистов по маркетингу и более 1 тыс. предпринимателей.

Ранее сообщалось, что рекламные группы попросили «Национальный рекламный альянс» о введении механизма постоплаты за размещение роликов на телевидении. Проблема с внесением платежей особенно актуальна для начинающих брендов.