РАМУ представила интерактивную карту рынка маркетинговых услуг

Эксперты Российской ассоциации маркетинговых услуг (РАМУ) подготовили экосистему рынка маркетинговых услуг, она представлена в интерактивном формате и содержит информацию о лидерах отрасли и их компетенциях. Как рассказали Sostav в ассоциации, карта призвана сделать рынок более прозрачным и структурированным.

Карта позволяет найти участников с нужной специализацией: Consumer promo, Digital marketing, Direct and CRM Marketing, Event marketing, Field services, POSm and In-Store visual communication, PR и Trade marketing. С помощью фильтров можно выбрать национальные или локальные агентства, членов РАМУ и участников рейтингов АКАР, а также сегмент, в котором работает компания: Healthcare, Dark market, Sport marketing & cybersport & gaming и госсектор.

Андрей Соколов, вице-президент РАМУ: Новая карта рынка — это уникальный и важный продукт для индустрии. Благодаря интерактивному функционалу, с ее помощью можно быстро найти агентство интересующей вас специализации, оценить его место на рынке, достижения и географию оказания услуг. Мы уверены, что совместными усилиями нам удастся помочь агентствам определить свое место и роль в сегменте и создать предпосылки к созданию новых инфопродуктов продуктов с РАМУ.

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) выпустила интерактивную карту рынка digital non-media агентств — немедийных диджитал-агентств.