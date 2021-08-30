Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+11
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
30.08.2021 в 11:13

РАМУ представила интерактивную карту рынка маркетинговых услуг

Она позволяет найти агентство по специализации, географии и участию в рейтингах

2

Эксперты Российской ассоциации маркетинговых услуг (РАМУ) подготовили экосистему рынка маркетинговых услуг, она представлена в интерактивном формате и содержит информацию о лидерах отрасли и их компетенциях. Как рассказали Sostav в ассоциации, карта призвана сделать рынок более прозрачным и структурированным.

Карта позволяет найти участников с нужной специализацией: Consumer promo, Digital marketing, Direct and CRM Marketing, Event marketing, Field services, POSm and In-Store visual communication, PR и Trade marketing. С помощью фильтров можно выбрать национальные или локальные агентства, членов РАМУ и участников рейтингов АКАР, а также сегмент, в котором работает компания: Healthcare, Dark market, Sport marketing & cybersport & gaming и госсектор.

Скриншот: карта рынка маркетинговых услуг РАМУ

Андрей Соколов, вице-президент РАМУ:

Новая карта рынка — это уникальный и важный продукт для индустрии. Благодаря интерактивному функционалу, с ее помощью можно быстро найти агентство интересующей вас специализации, оценить его место на рынке, достижения и географию оказания услуг. Мы уверены, что совместными усилиями нам удастся помочь агентствам определить свое место и роль в сегменте и создать предпосылки к созданию новых инфопродуктов продуктов с РАМУ.

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) выпустила интерактивную карту рынка digital non-media агентств — немедийных диджитал-агентств.

РАМУ Карта рынка
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.