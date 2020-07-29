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29.07.2020 в 13:35

Карантин увеличил популярность собак и кошек в Instagram

В США собаки оказались популярнее кошек

Пользователи Instagram во время карантина из-за COVID-19 стали чаще смотреть на фотографии домашних животных, в частности, собак и кошек. Вырос и спрос на питомцев, пишет Bloomberg.

«Вслед за бумом новых щенков у владельцев в пандемию у Instagram появился новый урожай собачников», — отмечает издание.

Интерес в США распределился неравномерно: собаки оказались популярнее кошек, особенно пользователей радуют щенки. Согласно данным инструмента CrowdTangle, количество постов с их упоминанием подскочило на 38% в последнюю неделю марта по сравнению со средним недельным показателем. «Собаки» поднялись на более скромные 11%, а «кошки» медленно росли до пика в 9%.

Самые популярные породы собак в Instagram — золотистые ретриверы, лабрадоры, французские бульдоги и мопсы. Владелец питомца, ведущий его аккаунт в соцсети, может получать за спонсорскую публикацию до $15 тыс., говорят собеседники издания.

В России, по некоторым данным, пользователи все-таки чаще интересуются кошками. В середине июля в «Яндекс.Дзене» рассказали, что они в два раза популярнее собак. Материалы о кошках изучали 7,67 млн человек, а о собаках — 3,82 млн.

Instagram США
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