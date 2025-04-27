Капучино остается самым популярным напитком у российских кофеманов

Капучино продолжает удерживать звание самого популярного кофейного напитка среди россиян, хотя его доля в продажах снизилась за последний год. Об этом свидетельствуют данные аналитиков компании «Атол», на которые ссылается ТАСС.



Согласно исследованию, капучино занимает 42% всех покупок кофе в заведениях, что на 9 процентных пунктов меньше показателя прошлого года. Второе место по популярности занял латте (21%), третье — американо (16%). За ними следуют раф-кофе (8%), эспрессо (5%) и прочие виды напитков, включая флэт уайт, бамбл и фраппе.

Отдельного внимания заслуживает рост популярности раф-кофе. Его доля увеличилась на 7 процентных пунктов — это рекордный прирост среди всех кофейных напитков. При этом раф остается самым дорогим: средняя стоимость напитка составила 243 рубля, увеличившись всего на 4% за год. Для сравнения, капучино объемом 300 мл подорожал на 23%.



Эксперты отмечают, что на фоне сохраняющегося лидерства капучино в потребительских предпочтениях все заметнее тенденция к выбору более сладких и сливочных напитков, что свидетельствует об изменении вкусов россиян.

Спрос на кофе продолжает увеличиваться. Натуральный обжаренный кофе вырос в продажах более чем на 10%. В прошлом году россияне начали чаще приобретать кофе навынос в стаканах объемом 550 мл — потребление напитка в таком формате выросло на 35% и заняло 20% всех заказов в крупных сетях.