Kantar Media продадут американской инвестиционной компании

Британская исследовательская компания Kantar Group объявила о предполагаемой продаже своего подразделения Kantar Media американской инвестиционной компании HIG Capital. По данным Wall Street Journal, сумма планируемой сделки оценивается в 1 млрд долларов.

Kantar Media, работающая на более чем 60 рынках со штатом более 4500 сотрудников, много лет предоставляет ведущие услуги по кроссплатформенному измерению аудитории, анализу телевизионной рекламы и рейтингу контента для различных брендов и компаний.

Частный капитал уже владеет крупной долей Kantar Group. В 2019 году рекламная корпорация WPP согласилась продать 60% акций Kantar американскому инвестфонду Bain Capital, выручив около 3,1 млрд долларов. В 2022 году Kantar отказался от доли в российском едином измерителе теле- и интернет-аудитории Mediascope — активы передали российскому менеджменту.