«Каннский» прогноз от «Родной речи»-2023

Слава Евсеев, креативный директор «Родная Речь»:

В этом году «Каннские Львы» окончательно превратились в соревнование по решению различных проблем посредством новейших технологий. Метавёрс, нейросети и даже клонирование становятся уже привычными инструментами рекламщиков со всего мира.

Из-за этого почему-то даже больше обычного хочется болеть за кейсы с классическим подходом, с инсайтом, сторителлингом и необычным использованием стандартных каналов — за кейсы, которые вызывают эмоции.