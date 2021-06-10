Leo Burnett Moscow приглашает лучших креативных директоров на Kansk Lions 2021

Европа никак не отойдет от пандемии и локдаунов, поэтому фестиваль Cannes Lions 2021 впервые пройдет онлайн. В России нет карантина, но есть сибирский город Канск, который похож названием на Канны. В Leo Burnett Moscow решили воспользоваться этим сходством и устроить свой фестиваль — Kansk Lions.

Мероприятие начнется с традиционного «Каннского прогноза» от Leo Burnett Moscow. Участники попробуют угадать, какая работа возьмет больше всего наград на международном фестивале рекламы Cannes Lions. Победитель получит билет на «Каннские львы» следующего года.

Leo Burnett Moscow как агентство в этом году сделало свою ставку на топ-10 креативных директоров мира:

Bruno Bertelli

Matthias Spaetgens

Alexander Schill

David Lubars

Pancho Cassis

Paul Chan

Jorg Riommi

Greg Hahn

Eduardo Marques

Frederic Levron

В агентстве верят, что именно их кейсы соберут больше всего Львов, поэтому креаторов приглашают на Kansk Lions, организованный специально для них, — чтобы отпраздновать награды вместе в офлайне.

«Надеемся, что наша ставка выиграет, и они доберутся до Kansk Lions. Но в любом случае, шампанское и устрицы не пропадут зря. А на кого поставили бы вы?» — комментируют в Leo Burnett Moscow.

Команда Leo Burnett Worldwide ежегодно составляет список самых вероятных претендентов на «Каннских львов». Более 30 лет «Каннский прогноз» предсказывал победителей с точностью 90%. Станет ли этот год исключением — выяснится в конце июня.