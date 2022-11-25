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25.11.2022 в 12:37

Канье Уэст опубликовал в Twitter промо своей предвыборной кампании

В одном из них рэпер сообщил, что Дональд Трамп накричал на него и предсказал поражение на выборах

Американский рэпер Канье Уэст (Йе) опубликовал в социальной сети Twitter три видео, посвящённые президентским выборам 2024 года. Первый ролик начинается с ведущих новостей, которые сообщают о разрыве многомиллионного контракта рэпера с Adidas. Сам Уэст в это время сидит в просторной комнате на стуле.

Логотип предвыборной кампании Уэста

В другом видео рэпер рассказал о своей встрече с Дональдом Трампом. Канье интересовался, почему экс-президент не пытается освободить политических заключенных от 6 января, а также спрашивал, не согласится ли Трамп на время президентской гонки стать его «напарником».

Уэст отметил, что в дальнейшем у Трампа появится возможность стать вице-президентом страны, однако такое предложение «больше всего сбило экс-президента с толку», он вышел из себя и на повышенных тонах заявил, что Уэст потерпит поражение на выборах в 2024 году. Также Дональд Трамп оскорбил Ким Кардашьян, рассказал рэпер.

«Трамп, сидя за столом, начал кричать, говоря мне, что я проиграю», — поделился Уэст в видеоролике.

Ранее Канье Уэст (Йе) рассказал о своём намерении баллотироваться на пост президента США на выборах 2024 года. Он сообщил об этом в видео, которое показали в эфире телеканала ET Canada и опубликовали в соцсетях. Уэст отметил, что над кампанией работает журналист Майло Яннопулос.

В октябре компания adidas заявила о прекращении сотрудничествв с Канье Уэстом из-за его скандальных заявлений, в частности, антисемитских постов в социальных сетях.

Кроме того, летом Канье Уэст опубликовал гневные посты с обращением к генеральному директору adidas Касперу Рёрстеду — рэпер обвинил его в неуважении таланта и жажде наживы на креативной идее. Причиной возмущения стал релиз новой линейки обуви Adilette 22 Slides, которая, по словам Уэста, практически полностью повторяет дизайн шлёпанцев Yeezy. Однако позже посты были удалены.

Евгения Немчинова
Twitter соцсети Канье Уэст выборы сша
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