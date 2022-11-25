Канье Уэст опубликовал в Twitter промо своей предвыборной кампании

Американский рэпер Канье Уэст (Йе) опубликовал в социальной сети Twitter три видео, посвящённые президентским выборам 2024 года. Первый ролик начинается с ведущих новостей, которые сообщают о разрыве многомиллионного контракта рэпера с Adidas. Сам Уэст в это время сидит в просторной комнате на стуле.

В другом видео рэпер рассказал о своей встрече с Дональдом Трампом. Канье интересовался, почему экс-президент не пытается освободить политических заключенных от 6 января, а также спрашивал, не согласится ли Трамп на время президентской гонки стать его «напарником».

Уэст отметил, что в дальнейшем у Трампа появится возможность стать вице-президентом страны, однако такое предложение «больше всего сбило экс-президента с толку», он вышел из себя и на повышенных тонах заявил, что Уэст потерпит поражение на выборах в 2024 году. Также Дональд Трамп оскорбил Ким Кардашьян, рассказал рэпер.

«Трамп, сидя за столом, начал кричать, говоря мне, что я проиграю», — поделился Уэст в видеоролике.

Ранее Канье Уэст (Йе) рассказал о своём намерении баллотироваться на пост президента США на выборах 2024 года. Он сообщил об этом в видео, которое показали в эфире телеканала ET Canada и опубликовали в соцсетях. Уэст отметил, что над кампанией работает журналист Майло Яннопулос.

В октябре компания adidas заявила о прекращении сотрудничествв с Канье Уэстом из-за его скандальных заявлений, в частности, антисемитских постов в социальных сетях.

Кроме того, летом Канье Уэст опубликовал гневные посты с обращением к генеральному директору adidas Касперу Рёрстеду — рэпер обвинил его в неуважении таланта и жажде наживы на креативной идее. Причиной возмущения стал релиз новой линейки обуви Adilette 22 Slides, которая, по словам Уэста, практически полностью повторяет дизайн шлёпанцев Yeezy. Однако позже посты были удалены.