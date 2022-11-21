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21.11.2022 в 17:10

Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты США

Рэпер выдвинет свою кандидатуру в 2024 году

Американский рэпер Канье Уэст (Йе) намерен баллотироваться на пост президента США на выборах 2024 года. Он сообщил в видео, которое показали в эфире телеканала ET Canada и опубликовали в соцсетях.

«Да. <…> Просто мы двигаемся вперёд в будущее», — сказал рэпер в ответ на вопрос о том, собирается ли он баллотироваться на пост президента. Над кампанией работает журналист Майло Яннопулос, отметил Уэст.

Это не первый раз, когда рэпер выдвигает свою кандидатуру на пост президента. В 2020 году он баллотировался на пост главы государства, но набрал менее 1% голосов.

Аккаунт Канье Уэста в Twitter больше не числится в списке заблокированных. Рэп-исполнителю вернули доступ к соцсети после того, как Илон Маск возглавил компанию.

Twitter заблокировал аккаунт Канье Уэста за антисемитский пост, который нарушал политику Twitter. Соцсеть удалила пост рэпера, в котором он написал, что «приведёт ядерное оружие к низкой готовности для евреев».

Мария Полищук
Канье Уэст
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