Какой контент постить в современных реалиях и пойдут ли блогеры на завод

Многие организации, магазины и предприятия приостановили свою деятельность в России, «новая реальность» не обошла вниманием и онлайн-платформы — YouTube, TikTok и Instagram (запрещённая в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена). Как адаптироваться в быстро меняющемся мире и на какие платформы делать акцент, в колонке для Sostav рассказал основатель маркетингового агентства Digital Church Марк Хлуднев.

Какой контент постить в современных реалиях

Важно продолжать идти дальше по выработанной системе, не поддаваться на всеобщую панику. Блогеру надо помнить, за что он нравится подписчикам. Также важно понимать, что если он ушёл на новую площадку, то там есть люди, которые привыкли к другой подаче. Необходимо найти золотую середину между прошлым и настоящим. Если у блогера есть желание поддержать какую-то сторону, то этого лучше не делать.

Если у вас была развлекательная тематика блога, продолжайте дальше постить развлекательную тематику. Помните за что вас полюбили. Людям необходимо отвлекаться и как-то расслаблять мозг.

Актуальные социальные сети

Telegram. Отличная альтернатива Instagram, но не в плане функционала, а скорее в плане цен на интеграцию. Собрав хорошую аудиторию, можно зарабатывать те же деньги, которые были до событий, изменивших мир.

Отличная альтернатива Instagram, но не в плане функционала, а скорее в плане цен на интеграцию. Собрав хорошую аудиторию, можно зарабатывать те же деньги, которые были до событий, изменивших мир. «ВКонтакте». Интересна в плане функционала, но стоимость рекламы там критически низкая из-за малого количества сильных авторов. Как только их число возрастёт, начнёт формироваться более или менее стабильный рынок внутри площадки. Но чтобы VK стало достойной альтернативой, уйдут месяцы работы. Быть в числе пионеров это площадки — это то, что мы рекомендуем каждому блогеру на эксклюзиве.

Интересна в плане функционала, но стоимость рекламы там критически низкая из-за малого количества сильных авторов. Как только их число возрастёт, начнёт формироваться более или менее стабильный рынок внутри площадки. Но чтобы VK стало достойной альтернативой, уйдут месяцы работы. Быть в числе пионеров это площадки — это то, что мы рекомендуем каждому блогеру на эксклюзиве. RuTube — альтернатива YouTube, но ему следует очень хорошо поработать над своим интерфейсом и функционалом, надеемся в ближайшее время он нас порадует.

— альтернатива YouTube, но ему следует очень хорошо поработать над своим интерфейсом и функционалом, надеемся в ближайшее время он нас порадует. Likee и Yappy. Подающие надежды альтернативы для TikTok. Минус Likee в том, что соцсеть заточена под очень молодую аудиторию. Соответственно, перейти из TikTok будет непросто, там уже есть свои лидеры, так как площадка работает уже не первый год. Yappy пока крайне непопулярен.

Как перевести свою аудиторию с минимальными потерями

Минимальных потерь не будет. Получиться перевести 2−10% аудитории. Большая часть людей не верит событиям и думают, что скоро все наладиться. Но мне кажется, не следует ждать чуда, пора привыкать к новой реальности.

Лучший способ сократить потери — это не останавливаться в перегоне. Важно донести до пользователей, что все изменилось и скоро не будет привычных площадок, но есть отличные альтернативы. Рассказать о том, что другие платформы легкие в освоении — это важно. Люди боятся неизвестности. Надо их подтолкнуть и объяснить, что, в целом, все остаётся тем же самым. А самое главное, на другой площадке они увидят привычный и полюбившийся контент.

Инструменты монетизации блога

Русские и азиатские бренды в целом уже выходят из состояния шока, поэтому надо готовить свои аккаунты к тому, чтобы делать рекламу для них. Также «ВКонтакте» объявил о монетизации для авторов. Думаю, это ускорит процесс становления соцсети и позволит заметно монетизировать канал.

Рекламодатели и их специфика

Сейчас время дерзких рекламодателей. Рынок почти пуст от рекламы, конкуренция низкая. Это касается именно рекламы на каналах блогеров, в таргетированной и контекстной рекламе ситуация другая. Там просто исчезли большие бюджеты монополистов. Но в целом кампании идут, и их количество увеличилось почти сразу, ведь их сложнее осудить, чем блогера.

Актуальны товары массового потребления: фарма, банковские продукты.