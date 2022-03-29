Решено, остаюсь! Какие зарубежные бренды отказались уходить из России

Списки ушедших компаний пополняются с каждым днем. Однако некоторые крупные бренды не спешат собирать чемоданы, а пользуются случаем занять освободившееся место на рынке. Особенно в этом вопросе преуспели французские компании. Президент Франции Эмманюэль Макрон не раз подчеркивал важность экономического сотрудничества с Россией и призывал бизнесменов не принимать категоричных решений. Со временем к лагерю «остающихся» присоединились бренды из Японии, Индии и Южной Кореи. Какие зарубежные компании заменят ушедшие бренды на российском рынке — читайте в подборке Sostav.

«Ашан»

Громкое заявление о намерении остаться в России прозвучало от генерального директора французского ритейлера «Ашан». Ив Клод в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche пообещал, что его компания останется работать в России, несмотря на давление. Главная цель ритейлера «продолжать кормить население». Также он подчеркнул, что чувствует ответственность за своих сотрудников, которых в России работает около 30 тыс. человек. В том числе ради них руководство «Ашана» согласно терпеть критику. «Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно», — добавил Ив Клод.

Leroy Merlin

Французский DIY-гипермаркет Leroy Merlin не только остается в России, но и рассматривает возможность нарастить бизнес — об этом сообщили РИА Недвижимость. В частности, увеличить число поставок и расширить товарный ассортимент. Кроме того, компания гарантирует рассмотрение запросов на изменение закупочных цен в сокращенные сроки, отметив, что не будет принимать необоснованные повышения. Об этом передает «Интерфакс», ссылаясь на письмо, которое подписали заместитель гендиректора ООО «Леруа Мерлен Восток» Эрика Пуле.

Из письма Leroy Merlin:



После ухода некоторых компаний с рынка мы открыты к предложениям по увеличению поставок и расширению товарного ассортимента. Мы организовали штаб по импортозамещению и значительно активизировали поиск и замещение ассортимента, с которым есть трудности в поставках или производстве

Также в письме уточняется, что импортный ассортимент заменят импортными товарами в последующие три-четыре месяца.

Danone

Не планирует прерывать свою деятельность в России и продовольственная компания Danone. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

В настоящее время главными приоритетами являются безопасность сотрудников и поддержание бесперебойной работы бизнеса. В текущих условиях компания ставит себе задачу обеспечить потребителей необходимыми для них продуктами питания — отметили в Danone.

Пресс-служба Danone:



Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем. На данный момент ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в России работают в штатном режиме

Danone производит продукцию под такими брендами, как «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Тёма», «Даниссимо», Danone, «Биобаланс», «Актуаль», «Смешарики» и другие.

Orion

Южнокорейский производитель продуктов Orion, которому принадлежит печенье Choco-Pie, намеривается расширить свой бизнес в России. Об этом передает газета The Korea Times. Более того, компания построит дополнительный завод в Твери. Открытие должно состояться в первой половине 2022 года.



В Orion подчеркнули, что несмотря на санкции не намерены отказываться от прибыльного для себя рынка. Но в то же время, ряд товаров неизбежно подорожает, в том числе Choco-Pie.

Ху Ин Чхоль, исполнительный вице-председатель Orion Holdings:



В связи с стремительно растущей инфляцией в стране мы планируем повысить цены на нашу продукцию.

Во избежание проблем с поставкой ингредиентов российским заводам с ними будут сотрудничать южнокорейское и китайское подразделения.

«Бургер Кинг»

И хотя глава американского концерна Restaurant Brands International Дэвид Шир объявлял о своем желании закрыть бизнес в России, Burger King продолжает работать и даже находится в активном поиске креативного агентства. Причина такого полярного поведения — российские владельцы. Создатель «Шоколадницы» Александр Колобов контролирует трёх RBI в России и отвечает за деятельность около 800 ресторанов Burger King. Он отказался прекращать работу по требованию концерна. Сам RBI владеет 15% акций и не может в одностороннем порядке закрыть рестораны. После отказа российских партнёров компания запустила процесс продажи своей доли в совместном бизнесе.

Fazer

Российское подразделение финского хлебопекарного холдинга Fazer Group нашло способ сохранить свой бизнес. Они решили сменить наименование с ООО «Фацер» на ООО «Хлебный дом». В компании рассчитывают, что новое наименование должно поспособствовать успеху на рынке. Знание выпечки под торговой маркой «Хлебный дом» достигает 93% в Москве и 97% в Санкт-Петербурге. Хлебы из продуктовых линеек «Энергия Здоровья» и «Бурже» также останутся на рынке и станут самостоятельными брендами, как и замороженная хлебобулочная продукция.

При этом права и обязанности в отношении сотрудников, потребителей и контрагентов менять не планируют. Собственник российской компании пока остается прежним.

Dr. Reddy's

Крупнейший производитель лекарств в Индии Dr. Reddy's Laboratories Ltd (DRL) не при каких обстоятельствах не будет уходить с российского рынка — сообщает ТАСС с сылкой на заявление официального представителя компании в Reuters.



Представитель фармкомпании Dr. Reddy's:



Мы присутствуем в России более 30 лет. Благополучие наших сотрудников — наш приоритет, как и обеспечение нужд наших клиентов и бизнес-сообщества.

В прошлом финансовом году компания продала в России аптечных лекарств почти на $200 млн. В основном Dr. Reddy's поставляет в Россию обезболивающие и другие лекарства.



Кроме того, именно Dr. Reddy's — дистрибьютор российской вакцины Sputnik V в Индии. Индийская фармкомпания будет и сама производить вакцину по лицензии, объем выпуска — 850 млн доз. Это примерно $6,5 млрд.

Yamaha

Японская компания Yamaha продолжает вести свою деятельность в России — об этом ТАСС сообщили в ее пресс-службе. И хотя бренд испытывает проблемы с поставками музыкальных инструментов и оборудования, точки продаж в настоящее время работают в обычном режиме и запасы продукции на складах пока имеются.

Пресс-служба Yamaha:



Это факт, что экспорт временно приостановлен из-за проблем с логистикой, связанных с текущей ситуацией на Украине. Однако, если проблема с логистикой будет решена, мы планируем осуществлять поставки как и раньше. Соответственно, это не означает, что мы уходим с российского рынка.

Mitsubishi

Еще в начале марта российский офис Mitsubishi прокомментировал слухи о сокращении сотрудников 141 дилерского центра. В компании назвали эту информацию недостоверной и заверили, что автопроизводитель продолжает работу в стране в штатном режиме: отгрузки автомобилей в автосалоны и сервисное обслуживание не прекращаются. Работает и центральный офис Mitsubishi, причем «без каких-либо изменений в штате сотрудников и его численности».

AstraZeneca

Британско-шведская биофармацевтическая компания AstraZeneca сообщила, что предпринимает все возможные меры для обеспечения бесперебойной поставки лекарств и непрерывного производства на заводе компании в Калужской.

Компания также делает все возможное для поддержания текущих проектов, включая обеспечение пациентов лекарственными средствами, их производство, научно-образовательную деятельность и клинические исследования



В оснвоном компания занимается разработкой и производством инновационных препаратов в таких терапевтических областях, как онкология, кардиология, нефрология и метаболизм, респираторные и аутоиммунные заболевания и других.