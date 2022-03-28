Fazer меняет название российского подразделения

Российское подразделение финского хлебопекарного холдинга Fazer Group сменит наименование на «Хлебный дом». Ранее компания заявляла, что задумалась об уходе из России, сообщает «Коммерсант».

Теперь основным брендом в стране становится «Хлебный дом», который раньше был одним из заводов Fazer. В компании отметили, что хлеб и выпечка под этим брендом известны потребителям. Так, знание торговой марки достигает 93% в Москве и 97% в Санкт-Петербурге, следовательно, смена наименования должна способствовать успеху на рынке. Хлебы из продуктовых линеек «Энергия Здоровья» и «Бурже» также останутся на рынке и станут самостоятельными брендами, как и замороженная хлебобулочная продукция.

Собственник российской компании пока остается прежним. Смена наименования не повлечет за собой изменений в правах и обязанностях по отношению к сотрудникам, потребителям и контрагентам, уточнили там.

Напомним, на фоне начала военной операции на Украине Fazer вместе с финским производителем молочных продуктов Valio и поставщиком кофе Paulig сообщили об уходе с российского рынка. У Fazer в России работает около 2,3 тыс. человек.