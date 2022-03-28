Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+8
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
28.03.2022 в 05:40

Fazer меняет название российского подразделения

Компания нашла способ работать в стране

Российское подразделение финского хлебопекарного холдинга Fazer Group сменит наименование на «Хлебный дом». Ранее компания заявляла, что задумалась об уходе из России, сообщает «Коммерсант».

Теперь основным брендом в стране становится «Хлебный дом», который раньше был одним из заводов Fazer. В компании отметили, что хлеб и выпечка под этим брендом известны потребителям. Так, знание торговой марки достигает 93% в Москве и 97% в Санкт-Петербурге, следовательно, смена наименования должна способствовать успеху на рынке. Хлебы из продуктовых линеек «Энергия Здоровья» и «Бурже» также останутся на рынке и станут самостоятельными брендами, как и замороженная хлебобулочная продукция.

Собственник российской компании пока остается прежним. Смена наименования не повлечет за собой изменений в правах и обязанностях по отношению к сотрудникам, потребителям и контрагентам, уточнили там.

Напомним, на фоне начала военной операции на Украине Fazer вместе с финским производителем молочных продуктов Valio и поставщиком кофе Paulig сообщили об уходе с российского рынка. У Fazer в России работает около 2,3 тыс. человек.

Fazer
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Ритейл
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.