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16.06.2025 в 16:06

Как за один день протестировать креативы на целевой аудитории

Опыт GREAT с AI-персонами

Маркетинговые исследования становятся все более гибкими, но все же не поспевают за ритмом бизнеса. В агентстве GREAT протестировали новый формат обратной связи: кастомные AI-персоны вместо фокус-групп. Полученным опытом команда поделилась с Sostav, рассказав о нюансах и показав реальный кейс FMCG-бренда.

Проблема рынка

Классические исследования имеют ряд особенностей, сложностей и ограничений. Вот те, с которыми столкнулись в работе.

Долгий цикл получения результатов
Средний цикл традиционного ресерча (от брифа до финальных результатов) занимает 3−6 недель — это подтверждают как глобальные данные, так и российская практика.

Высокая стоимость
Цены на исследования варьируются от количества респондентов и сложности аудитории. В среднем заказчику оно обойдется в приблизительно 150 тыс. рублей.

Ответы респондентов часто шаблонны или поверхностны. На это есть несколько причин:

  • Усталость респондентов: при прохождении длинных анкет участники стремятся завершить опрос быстрее, давая краткие или однообразные ответы;
  • Низкая мотивация, если нет интереса к теме опроса;
  • Эффект социальной желательности: респонденты могут давать ответы, которые, по их мнению, являются социально приемлемыми, а не отражают их истинное мнение.


Труднодоступные сегменты практически не охвачены стандартными методами. Сложности в доступе к определенным группам респондентов, таким как топ-менеджеры или представители узких профессий.

Инсайт

Современным брендам нужен не просто репрезентативный срез аудитории, а гибкий и регулярный канал качественной обратной связи с расширенными опциями:

  • возможность тестировать гипотезы и креативы за 1−2 дня;
  • получать не только цифры, но и развернутые комментарии;
  • иметь доступ к аудиториям, с которыми классические методы работать не позволяют;
  • возвращаться к той же «аудитории» для повторных итераций.

В условиях, когда время на принятие маркетинговых решений сокращается, способность получать оперативную и качественную обратную связь превращается в стратегическое преимущество.

Одно из решений — AI-аудитория

В GREAT разработали платформу Fair Lab. На ней бренд может создавать собственную AI-аудиторию — виртуальных персон, которые воспроизводят восприятие, поведение и стиль ответов, характерный для реальных потребителей. Цифровые респонденты формируются на основе демографии, поведения, интересов или на данных из предыдущих исследований, CRM и сегментации реальных пользователей.

Что дает такой подход:

  • Оперативность: тесты занимают 1−2 дня, нет этапов рекрута и полевой работы.
  • Глубина: AI-персоны дают развернутые, логичные ответы, которые можно анализировать качественно.
  • Гибкость: можно тестировать сложные или узкие сегменты — например, представителей редких профессий.
  • Регулярность: созданные AI-персоны остаются доступными — к ним можно возвращаться с уточняющими вопросами.

Как проверяем качество работы AI-персон:

  • Проверяем логику и устойчивость мнений.
  • Используем контрольные стимулы для оценки согласованности ответов.

Как проходит тест:

  • Заполняем бриф: что тестируем, кто целевая аудитория.
  • Настройка и генерация AI-персон.
  • AI-персоны оценивают материалы по заданной анкете.
  • В финале — структурированный отчет с инсайтами.

Как это работает: наш кейс

Недавно провели тест для FMCG-бренда. Задача — выбрать оптимальный сториборд для нового рекламного ролика.

Что сделали:

  • Сгенерировали 150 AI-персон — женщин 25−45 лет, молодых мам с маленькими детьми.
  • Провели тестирование трех сторибордов параллельно: на фокус-группе и через Fair Lab.
  • Собрали 450 развернутых ответов с оценками по 6 параметрам + детальными комментариями.
Пример цифрового респондента

Результаты

  • Дополнительно AI-персоны дали более подробные объяснения по эмоциональному восприятию и аргументации выбора.
  • Весь процесс занял один рабочий день.

В итоге бренд получил структурированный отчет с выводами и рекомендациями.

Фрагмент из отчета Fair Lab

Вывод

AI-персоны могут стать рабочим инструментом для fast-check задач и для работы с аудиториями, к которым у классических методов нет доступа, или они не дают нужной глубины и скорости.

Мы не рассматриваем такой подход как полную замену ресерча — скорее как дополнение к существующим процессам. Но в условиях, когда время на получение инсайтов сокращается, такие инструменты могут давать бренду реальное преимущество.

В нашей практике формат хорошо работает для:

  • выбора креативных концепций;
  • проверки формулировок сообщений;
  • оценки восприятия сложных тем;
  • быстрой обратной связи по продуктовым и коммуникационным гипотезам.
GREAT AI ИИ AI-персоны
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