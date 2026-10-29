Как внутренние коммуникации связывают цели бизнеса и действия команды

Рабочих коммуникаций становится больше, но команды не обязательно действуют согласованнее. Согласно исследованию MANGO OFFICE среди 1 502 сотрудников российских компаний (февраль 2025 года), 71% респондентов хотели бы улучшить качество коммуникаций, а 62% ожидали роста их объема. Ольга Бахтина, HRD агентства digital- маркетинга RTA рассказала Sostav о том, как превратить коммуникацию из одностороннего информирования в управленческий цикл.

Похожая проблема возникает с корпоративными знаниями. Исследование практик обучения в крупных российских компаниях показывает: при достаточно развитой образовательной инфраструктуре обмен знаниями остается одним из менее зрелых процессов, а обучение не всегда встраивается непосредственно в рабочую деятельность.

Еще заметнее этот разрыв становится при внедрении новых технологий. По исследованию Школы управления РБК 2026 года, только 10% опрошенных руководителей сообщили о системном внедрении ИИ в ключевые процессы — с повторяемыми сценариями, шаблонами и правилами. В большинстве компаний использование технологии пока остается на уровне отдельных сотрудников и экспериментов.

Поэтому задача внутренних коммуникаций сегодня шире, чем распространение корпоративных новостей. Они могут решать как минимум три управленческие задачи:

синхронизировать сотрудников с целями бизнеса;

распространять рабочую экспертизу между командами;

помогать новым практикам переходить от отдельных экспериментов к регулярному применению.

1. Синхронизировать команду с целями бизнеса

При каскадировании управленческие решения нередко искажаются: проходя через несколько уровней, информация теряет контекст и доходит до сотрудников в сокращенном или переосмысленном виде.

В RTA проблему выявили внутренние исследования: сотрудникам не хватало информации о других подразделениях. Во время трансформации бизнеса потребовалось регулярно объяснять и сами изменения, и их причины.

Квартальная встреча отвечает за стратегический контекст. На ней обсуждаются цели компании, финансовые результаты, динамика ключевых показателей, приоритеты следующего квартала и результаты отдельных направлений.

Короткая еженедельная встреча помогает сохранять этот контекст между стратегическими сессиями. На ней достаточно нескольких значимых новостей: новый клиент, завершенный кейс, изменение процесса, запуск продукта или изменение внутри команды.

Сложные решения, требующие объяснения причин и последствий, лучше выносить в отдельное обсуждение с возможностью задать вопросы, а не включать в короткий созвон.

Практический принцип здесь простой: чем сильнее решение влияет на работу сотрудников, тем больше контекста необходимо дать вместе с ним.

2. В период изменений рассказывать не только о решении, но и о сценариях

Когда сотрудники видят изменения рынка или проблемы бизнеса без объяснений, информационный вакуум заполняют догадки. Поэтому важно разделять три типа информации:

что уже решено → какие варианты еще рассматриваются → от чего будет зависеть следующий шаг.

Во время рыночной неопределенности агентство регулярно сообщало команде о возможных сценариях, положении компании и действиях руководства. Параллельно проводился анонимный замер состояния сотрудников, в том числе уровня тревожности. Это позволяло смотреть не только на факт проведения коммуникаций, но и на то, как сотрудники воспринимают ситуацию.

Такой подход превращает коммуникацию из одностороннего информирования в управленческий цикл:

сообщили → получили обратную связь → увидели зону неопределенности → уточнили коммуникацию.

3. Не оставлять рабочую экспертизу внутри отдельных проектов

В агентском бизнесе команды тестируют рекламные механики для разных отраслей, а найденные решения иногда можно применить в другой категории.

Если обмена нет, несколько команд могут параллельно проходить один и тот же путь: тестировать похожие гипотезы, сталкиваться с одинаковыми ошибками и заново искать решение.

Один из простых форматов — регулярный разбор клиентских кейсов.

Раз в месяц специалисты собираются и отвечают на четыре вопроса:

Какую задачу решали?

Что попробовали?

Что сработало или не сработало?

Что из этого может быть полезно другим проектам?

Важно обсуждать не только успешные кейсы. Неудачный эксперимент иногда дает команде не меньше пользы, если помогает другим не повторять его без необходимости.

Как снизить барьер для обмена знаниями

Одна из причин, почему такие встречи со временем становятся формальными, — ощущение, что сотрудник должен прийти с идеально оформленным «успешным кейсом».

Этот барьер можно снижать через игровые механики и признание. Например, на ежемесячных встречах клиентского сервиса RTA появилась внутренняя номинация «Конский лев». Участники выбирают кейс с наиболее применимым для других проектов выводом, интересной находкой или инструментом.

Материального приза нет. Наградой становится признание коллег и распространение практики.

При этом выступлением может быть не только большой проект. Подходит отдельный эксперимент, рабочая находка или даже проблема, которую имеет смысл разобрать вместе.

Смысл механики не в соревновании, а в снижении требования к «идеальности» материала. Чтобы знание начало распространяться, сначала человеку должно быть достаточно безопасно им поделиться.

4. Превращать эксперименты с ИИ в общую практику

Распространение ИИ хорошо показывает еще одну проблему: доступ к технологии не равен ее внедрению. Поэтому после базового обучения полезен второй этап — демонстрация реальных рабочих сценариев. Для этого используется AI Demo Day. Сотрудники показывают не обзор очередной нейросети, а конкретный рабочий кейс:

задача → выбранный инструмент → способ применения → сложности → измеримый результат.

Темы могут быть разными: создание креативов, поиск информации, подготовка отчетности и дашбордов, работа с базами знаний, автоматизация регулярных операций или отдельные процессы в рекламных кабинетах.

Сотрудники видят готовые сценарии применения ИИ, а компания может распространять удачные решения между командами.

5. Как оценивать эффект: три уровня вместо одной метрики

Связать отдельную встречу напрямую с ростом выручки сложно: эффект внутренних коммуникаций лучше оценивать на трех уровнях. Практичнее разделять эффект на три уровня.

Уровень 1. Понимание

Показывает, дошла ли информация до сотрудников и правильно ли они ее поняли.

Можно измерять:

знают ли сотрудники актуальные цели;

понимают ли причины управленческих решений;

считают ли информацию достаточной и своевременной;

понимают ли свою роль в достижении общей цели.

Уровень 2. Поведение

Показывает, произошло ли что-то после коммуникации.

Например:

сотрудники подали заявки на новую инициативу;

предложили идеи;

использовали практику другой команды;

повторили продемонстрированный ИИ-сценарий;

начали применять новый инструмент в клиентской работе.

Уровень 3. Бизнес-результат

Здесь измеряется уже эффект конкретного применения:

сокращение времени на операцию;

снижение количества ошибок;

скорость запуска проекта;

изменение клиентского показателя;

текучесть;

индекс готовности рекомендовать работодателя;

стоимость или скорость выполнения процесса.

Таким образом, не нужно доказывать, что одна встреча «увеличила прибыль». Нужно проследить цепочку:

коммуникация → изменение поведения → эффект в конкретном процессе.

Этого будет достаточно, чтобы показать бизнес-эффект, не приписывая внутренним коммуникациям результат, который невозможно доказать.

Раз в полгода мы опрашиваем сотрудников: по десятибалльной шкале они оценивают своевременность информации о ключевых решениях, понимание целей компании и команды, связь своей работы с общим результатом. Динамику показателей анализируют и обсуждают на внутренних встречах.

Но чем конкретнее коммуникационная задача, тем точнее можно измерять ее эффект. Если общие встречи оцениваются через понимание целей и качество информационного обмена, то в отдельных практиках можно проследить уже всю цепочку — от передачи знания до его превращения в регулярный рабочий процесс.

6. Как знание превращается в рабочий процесс: пример внутреннего дайджеста

Один из таких случаев связан с профессиональным мониторингом. Задача была не просто регулярно рассказывать сотрудникам о новых инструментах и изменениях рынка, а сделать так, чтобы актуальная информация системно попадала в общий информационный контур команды и не зависела от того, какие источники успел прочитать конкретный специалист.

Для этого мы собрали перечень профильных Telegram-источников о маркетинге, рекламных инструментах, технологиях, ИИ, потребительском поведении и исследованиях. Система регулярно собирает публикации, фильтрует их по заданным правилам, удаляет повторы, после чего языковая модель помогает подготовить итоговый выпуск.

Например, за период с 1 по 8 октября 2026 года система обработала 1 436 публикаций и после фильтрации сформировала дайджест из 31 пункта. Эти показатели характеризуют один цикл работы внутреннего инструмента и не являются результатом исследования рынка.

7. Как выбрать формат коммуникации

Формат стоит выбирать не потому, что «так делают другие компании», а исходя из управленческой задачи.

Один формат может решать несколько задач, но лучше заранее определить одну основную. Иначе встреча быстро превращается в набор несвязанных информационных блоков.

8. Чеклист запуска: шесть шагов

Начните с бизнес-проблемы, а не с формата. Не «хотим проводить Demo Day», а «команды находят рабочие ИИ-решения, но остальные сотрудники о них не знают». Определите целевое поведение. Что человек должен сделать после коммуникации: понять решение, протестировать инструмент, применить кейс, задать вопрос, предложить идею. Выберите минимальный формат, который решает задачу. Не каждая тема требует общего собрания на час. Иногда достаточно 15 минут, кейс-разбора или письменной инструкции. Создайте низкий порог участия. Не требуйте от сотрудников идеально упакованных презентаций. Часто наиболее полезный обмен начинается с рабочего наблюдения или незавершенного эксперимента. Заранее определите показатель. Для стратегической встречи это может быть понимание целей, для демонстрации инструмента — повторное использование, для автоматизации — сэкономленное время. Пересматривайте форматы. Регулярность полезна, только пока формат выполняет задачу. Если встреча существует потому, что «мы всегда так делали», ее стоит изменить или убрать.

Вместо вывода

Сильная система внутренних коммуникаций — это не количество встреч, рассылок или сообщений. Ее задача — сокращать расстояние между решением руководства и пониманием команды, между находкой одного специалиста и практикой всей компании, между новой технологией и ее реальным применением.

Поэтому лучший вопрос при проектировании внутренней коммуникации — не «что мы хотим рассказать сотрудникам?». А «что должно измениться в их действиях после того, как они это узнают?». Именно этот переход от информации к действию превращает внутренние коммуникации из корпоративного сопровождения в управленческий инструмент.