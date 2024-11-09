Как The Blueprint и «Яндекс Музыка» выпустили коллекционный музыкальный зин

Стриминговый сервис «Яндекс Музыка» в коллаборации с независимым интернет-изданием о моде, красоте и современной культуре The Blueprint представили первый печатный журнал — коллекционный номер Music Issue. Создатели проекта рассказали Sostav, как диджитал-выпуск для меломанов обрел вторую жизнь в физической оболочке.

Цели и задачи

Специальные выпуски серии Issues — это подборки материалов от The Blueprint, в которых редакция издания несколько раз в год исследует актуальные явления, события и тенденции. Например:

В Youth Issue редакция разбиралась, что значит юность и для чего она нужна.

В Renaissance Issue под исследование попала новая реальность, с которой столкнулся мир в эпоху постпандемии.

В Glocals Issue собрали уникальные истории героев, рассредоточенных по всему миру.

Основная задача музыкального спецвыпуска — осветить все самое важное и новое, что происходит в классической, электронной и популярной музыке, а также отразить наиболее значимые имена, явления и события в музыкальной сфере.

Music Issue призван стать настоящим фестивалем для меломанов в формате стильного журнала. Работа над ним велась в рамках глобальной инициативы стримингового сервиса по поддержке музыкального комьюнити, начинающих артистов и индустрии.

Кристина Шавадзе, руководитель PR-коммуникаций «Яндекс Музыки»: В «Яндекс Музыке» мы стремимся поддерживать и развивать музыкальную индустрию, и наш совместный проект с The Blueprint — тому подтверждение. Это сотрудничество помогло объединить самые разные голоса российского музыкального комьюнити: журналистов, критиков, артистов и продюсеров. Мы уверены, что такие инициативы не только привлекают внимание к нашей индустрии и способствуют ее развитию, но и поддерживают талантливых людей, которые делают эту индустрию уникальной.

Реализация

Онлайн-проект

Для работы над каждым из трех направлений в Music Issue были приглашены главные индустриальные эксперты:

Редактором раздела классики стала музыкальная журналистка и лауреатка премии «Просветитель» Ляля Кандаурова.

За нишу популярной музыки отвечал куратор музыкальных событий и автор лекций об истории музыки Денис Бояринов.

Редактурой направления электронной музыки занимался продюсер, диджей и ведущий STUDIO 21 Никита Забелин.

Помимо приглашенных редакторов, ряд материалов в журнале курировала команда «Яндекс Музыки».

Изначально совместный проект стримингового сервиса и модного журнала был опубликован только в диджитал-формате.

В декабре 2023 года на сайте The Blueprint появились первые лонгриды — «История обложки Joy Division», «Музыка Рождества, которую вы не слышали». Всего до конца года в рамках Music Issue были опубликованы более 30 материалов разных авторов.

Помимо трех музыкальных направлений, часть публикаций выходила в специальном разделе «Яндекс Музыки». Там читатели могли познакомиться с перспективными артистами, которые взлетели благодаря умной системе рекомендаций «Моя волна», и по-новому взглянуть на уже легендарных героев музыкальной сцены.

При поддержке сервиса в Music Issue появились анкеты перспективных музыкантов, чек-лист с советами по самостоятельному продвижению артистов в 2024 году и воодушевляющее интервью с Евой Польной о карьере, переосмыслении себя и роли музыки в жизни артистки. Также «Яндекс Музыка» и The Blueprint провели специальные фотосъемки для интервью с Евой Польной.

Александр Перепелкин, редакционный директор The Blueprint: Многие области культуры сейчас переживают застой, но такого точно нельзя сказать про музыку в России. Музыка — это область, где всегда процветали эксперименты, индивидуальность и талант. Нам показалось важным собрать в одном месте все самое интересное, актуальное и талантливое, что сейчас происходит в современной российской музыкальной индустрии. И мы счастливы, что нашли такого соратника в воплощении этой идеи, как «Яндекс Музыка».

Офлайн-проект

В августе этого года интервью и съемки с артистами, фичеры при участии инсайдеров индустрии и карта музыкального мира стали доступны в печатной версии. «Яндекс Музыка» и The Blueprint представили набор из трех музыкальных зинов по 50 страниц, который можно подержать в руках.

Аналогично разделам диджитал-проекта, каждый из журналов посвящен отдельному направлению: классической, популярной и электронной музыке. Коллекцию дополнила нотная тетрадь формата А4 — ей можно воспользоваться в качестве записной книги или блокнота.

Особенностью печатного издания стали креативные музыкальные сюжеты с «Моей волной» от «Яндекс Музыки» на задних обложках каждого выпуска и блокнота. Соединив все четыре рисунка, читатель может собрать единую визуальную композицию с интересными деталями и пасхалками о системе персональных рекомендаций.

Иван Шпак, арт-директор Music Issue: На обложке номера про классическую музыку я изобразил движение дирижерской палочки. Этот прием я подсмотрел в книгах про дирижерское искусство. В обложке Pop зашифрован ребус. Это базовая структура поп-песни, которая строится из интро, куплета, припева, бриджа и финала. Ломаные линии на обложке номера про электронную музыку — это отсылка к интерфейсу DAW, программы, которой пользуются все электронщики. Ну а абстрактные геометрические формы на блокноте — это оммаж старым джазовым афишам.

Также в композиции можно рассмотреть генератор частот и волнообразную линию, которая отсылает к умной системе рекомендаций стриминга «Моя волна».

Каждый материал в печатном Music Issue дополнили специальными QR-кодами на плейлисты в «Яндекс Музыке» с треками молодых и модных музыкантов, подающих надежды электронщиков и лучших российских дирижеров.

Печатное издание Music Issue недоступно в продаже. Для того чтобы получить коллекционный зин, читатели могли принять участие в розыгрыше в социальных сетях The Blueprint и «Яндекс Музыки».

Презентация

По случаю запуска коллекционного номера «Яндекс Музыка» и The Blueprint собрали авторов и героев Music Issue, а также друзей издания на завтрак в ресторане КМ20. Презентацию посетили музыканты, диджеи, журналисты, блогеры и другие гости, кто создает и популяризирует музыку в разных форматах.

Среди них: музыкальные журналисты Коля Редькин и Олег Кармунин, дирижер «Новой оперы» Антон Торбеев, музыканты Тося Чайкина, Ксения Минаева, BATO, BLIZKEY и многие другие.