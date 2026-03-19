Как Sen Soy перестроил коммуникацию и вырос на 19%

Sen Soy и рекламное агентство Method Media объединили усилия для реализации мультимедиа рекламной кампании 360 градусов. Целью кампании был перелом негативных трендов в бренд-метриках и продажах, возврат утерянных позиций и переход к устойчивому росту. Команда агентства рассказала Sostav, как благодаря системному подходу к медиа стратегии, реализации мультимедиа кампании и внедрению новых рекламных технологий удалось не только вернуть утерянные позиции, но и улучшить бренд-метрики.

Проблематика

Sen Soy является одним из лидеров рынка в категории азиатской кухни, включающей азиатские соусы, лапшу и чипсы нори. До 2025 года у бренда не было систематизированных рекламных кампаний, вся активность велась от случая к случаю. В первой половине 2024 года бренд Sen Soy сделал паузу в рекламной активности. Это решение совпало с усилением ценовой конкуренции в категории: покупатели все чаще выбирали более доступные предложения, включая собственные торговые марки ритейлеров. Уже к середине года компания зафиксировала снижение доли рынка, а данные Brand Health Tracking показали негативную динамику по знанию бренда.

Кейс Sen Soy показывает, что пауза в коммуникации в FMCG-категории быстро отражается на знании бренда и доле рынка. Возвращение в медиаполе с выстроенной мультимедийной стратегией позволяет не только компенсировать снижение показателей, но и сформировать более устойчивую модель роста.

Комбинация ТВ, диджитал ТВ и диджитал-инструментов обеспечила рост вовлечения, улучшение бренд-метрик и положительную динамику продаж. Интеграция офлайн- и диджитал-каналов при системном подходе продемонстрировала измеримый эффект и может служить ориентиром для дальнейшей оптимизации коммуникаций.

Цели и задачи

Бренд поставил перед собой задачу переломить негативные тренды, но не только вернуть утраченные ранее позиции, а выстроить более устойчивую и стабильную модель роста.

Решение

Впервые за долгое время Sen Soy принял решение перейти от спорадических рекламных кампаний к подготовке и реализации комплексной медиа стратегии. В качестве партнера было выбрано агентство «Метод Медиа».

В рамках подготовительного этапа мы внутри агентства провели ряд аналитических работ и исследований:

Проанализировали текущую ситуацию в продажах и бренд-метриках.

Изучили целевую аудиторию бренда, особенности поведения аудитории и путь покупателя.

Рассмотрели активность конкурентов и мировой опыт продвижения аналогичных продуктовых категорий.

На основании проведенного анализа выявили несоответствие того, как бренд видит своего потребителя с тем, кто на самом деле является покупателем, а также обнаружили ключевые точки пути потребителя, на которые требуется воздействие.

Все вышеперечисленное помогло нам настроить соотношение между медиа каналами для рекламной кампании.

В результате мы разработали медиастратегию и сформировали медиапланы. Дополнительно при помощи нашего проприетарного метода мы спрогнозировали результаты по бренд-метрикам, которых добьется бренд по итогам рекламной кампании.

Механика и реализация

Архитектура медиастратегии

Кампания была построена как многоканальная система, в которой каждый инструмент выполнял четко определенную роль:

ТВ и диджитал ТВ обеспечивали восстановление массового охвата и поддержку знания бренда;

ТВ-спонсорство использовалось для более глубокого и качественного контакта с аудиторией;

OLV усиливал присутствие бренда в диджитал-среде;

инфлюенсеры работали через нативные форматы и тематический контент;

перформанс-механики фокусировались на привлечении трафика и стимулировании покупок;

баннеры и соцсети поддерживали частоту контакта и вовлеченность.

Размещение шло волнами — с июля 2024 года и в ключевые периоды 2025. Медиамикс регулярно корректировался с учетом сезонности, региональной специфики и продуктовых задач. Это позволило совместить охватную модель ТВ с точечными диджитал-инструментами, переводящими интерес аудитории в действие.

Интеграция ТВ и диджитал: нестандартный подход

В январе 2025 года Sen Soy совместно с «Метод Медиа» и Media Direction Group провел телевизионную кампанию, которая стала отправной точкой для последующего диджитал-ретаргетинга.

Аудитория, контактировавшая с рекламой на эфирном ТВ, была сегментирована и перенесена в диджитал-среду. С конца февраля по конец марта этим пользователям показывались персонализированные видео и баннеры. В основе механики лежало использование хешированных обезличенных данных и идентификация конкретных телезрителей эфирного ТВ.

Эффективность подхода заметно отличалась от стандартных диджитал-размещений:

CTR оказался выше средних диджитал-показателей на 60%;

количество переходов на сайт после просмотра видео выросло на 24%;

брендовые поисковые запросы в марте 2025 года увеличились на 9% по сравнению с февралем;

конверсия ретаргетинговой аудитории достигла 2,22%, что в 5,5 раза выше, чем у параллельной OLV-кампании без ТВ-поддержки.

Несмотря на ограниченный объем выборки, результаты указали на потенциал модели для FMCG-категории и возможность ее масштабирования.

Диджитал-каналы и поведение аудитории

По данным сайта Sen Soy, диджитал стал ключевым драйвером вовлечения и конверсий в период кампании:

суммарный объем визитов вырос с 1,24 млн до 2,61 млн (+110%) за 2024−2025 годы;

прямой трафик увеличился на 46%, органический поиск — на 7%, что отражает рост брендового спроса;

платный трафик вырос с 610 визитов до 567 тыс.

Заметную динамику показали и коммерческие действия: число кликов по кнопке «Купить сейчас» увеличилось с 39 до 19 835, а конверсия выросла с <0,01% до 0,76%. При этом показатели отказов и глубины просмотра оставались стабильными, что говорит о качестве привлекаемой аудитории.

Результаты

Динамика бренд-метрик

По данным Brand Health Tracking (Brand Pulse, категория «Соусы»), кампания сопровождалась ростом ключевых брендовых показателей:

знание бренда увеличилось с 65% до 68%;

предпочтение выросло с 18% до 22%;

доля аудитории, попробовавшей продукт, — с 42% до 45%.

К 2025 году показатели стабилизировались на высоком уровне, что отражает эффект продолжительной медиаподдержки. Одновременно улучшились эмоциональные и поведенческие метрики:

доля промоутеров выросла на 16%;

показатель «расстроюсь, если перестанут продавать» — на 24%;

восприятие уникальности бренда — на 20%.

Продажи и бизнес-результат

По данным Nielsen, во втором полугодии 2024 года продажи Sen Soy выросли на 12% в натуральном выражении и на 19% в денежном по сравнению со вторым полугодием предыдущего года, а за 2025 год рост составил 11% и 15% соответственно.

Анализ учитывал влияние промоактивностей, ассортимента и дистрибуции, однако рост продаж совпал по времени с активными фазами медиаподдержки. Расширение знания и предпочтения бренда сопровождалось увеличением представленности в рознице.

Юлия Макеева, директор по маркетингу и рекламе ГК «Состра» (бренд Sen Soy): Этот проект стал примером того, как работает по-настоящему комплексная стратегия, когда медиа, данные и команда движутся в одном направлении. Благодаря смелым предложениям агентства и комплексному подходу к продвижению мы не просто вернули бренд Sen Soy к росту, а выстроили устойчивую систему коммуникации, где классические и цифровые каналы усиливают друг друга и приносят измеримый результат. Подход с интеграцией ТВ и диджитал стал одним из инструментов, подтвердивших эффективность выбранного пути, и подтвердил свою силу не на словах, а цифрами. Большое спасибо команде агентства за внимание к деталям, точность решений и умение превращать стратегию в результат.