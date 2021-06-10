Как с помощью технологии ретаргетинга удвоить продажи в ритейле: кейс Hoff и RTB House

Ситуация с коронавирусом, с одной стороны, сильно ударила по бизнесу, с другой — заставила искать новые технологичные решения. Ритейлу как высококонкурентной отрасли пришлось оперативно перестроить многие бизнес-процессы. Конкуренция перешла в онлайн, где больше возможностей на основе технологий digital создать комфортные условия для покупателей и повысить уровень лояльности клиентов. Учитывая эти тенденции, команда сети гипермаркетов Hoff в пандемийном 2020 году поставила перед собой амбициозную цель — существенно повысить продажи. Компания RTB House, которая уже не первый год сотрудничает с Hoff, рассказала Sostav, с помощью каких инструментов удалось усилить позиции ритейлера.

Задачи

В 2020 году, в период самоизоляции, согласно исследованию мебельного рынка, проведенному НАФИ, 71% россиян находились в квартирах и 24% — в частных домах. Люди, оказавшиеся фактически запертыми в четырех стенах, осознали, насколько важны дом и его обустройство. По данным НАФИ, 39% планировали сделать перепланировку или ремонт; 39% — приобрести новую мебель и элементы декорирования; 18% — задумались о переезде; 4% — о приобретении или строительстве нового жилья.

Известно, что региональные покупатели в прошлом году внесли существенный вклад в развитие онлайн-аудитории: сумма их онлайн-покупок, по данным Admitad, выросла втрое с зимы 2019 по осень 2020 года. Именно поэтому сеть Hoff приняла решение сделать акцент на формирование релевантных предложений по ассортименту, наличию товаров и цене в интернет-магазине для пользователей из приоритетных регионов.

Таким образом, обязательным условием работы RTB House была реализация региональных настроек. Клиент поставил задачу существенного роста онлайн-продаж по этому направлению в рамках четких KPI в соответствии со статистикой RTB House и Google Analytics. Было необходимо реализовать весь потенциал продаж и улучшить основные показатели эффективности.

Реализация

RTB House выполнила региональные настройки. Показы рекламы осуществлялись на основе географических данных о местонахождении конкретного пользователя, который ранее смотрел товар на сайте Hoff. В сопровождение проекта также входили постоянный мониторинг технических настроек и оптимизация кампании на ежедневной основе в рамках неограниченного бюджета и фиксированной ставки ДРР (доли рекламных расходов) по статистике Google Analytics.

Собственная разработка RTB House на базе Deep Learning анализирует и предсказывает поведение пользователей с учетом их предыдущих действий на сайте: просмотра определенных категорий и непосредственно самих товаров; времени, проведенного на сайте; возвращения пользователя на сайт несколько раз или же принятия решения о покупке сразу.

За счет этого технология RTB House реализует наилучшие товарные рекомендации: помогает персонализировать креативы. В результате посетитель сайта видит в рекламе товары, связанные с теми, которые он уже смотрел. Это очень сильно влияет на вовлеченность. Здесь искусственный интеллект эффективнее любой ручной подборки. Например, если пользователь интересовался мягкой мебелью определенного цвета и ценовой категории, система предложит ему подходящий по цвету и стилю журнальный стол для создания лаконичного интерьера.

В рекламной кампании использовались динамические баннеры с изображением товаров, которыми уже интересовались пользователи сайта. Также были задействованы рекомендации, сформированные с учетом интересов и истории поведения каждого пользователя сайта. Динамические баннеры дополнялись акционными, статическими баннерами, которые команда RTB House использовала в соответствии с расписанием акций сети Hoff. Это позволило продавать больше актуальных категорий товаров с интересными для покупателей условиями.

Мария Найманова, директор по работе с клиентами RTB House: RTB House сделала все возможное, для того чтобы достичь поставленных целей и оправдать ожидания Hoff. Ситуация была нестандартной, и нам пришлось продумывать стратегию размещения и оптимизации кампании в сжатые сроки. Благодаря сплоченности команды RTB House и постоянной коммуникации с клиентом мы смогли максимально эффективно повлиять на бизнес-показатели Hoff в регионах.

Результаты партнерства

Благодаря такому подходу и сочетанию креативов рекламная кампания RTB House принесла клиенту высокие результаты. За первое полугодие 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года:

продажи и количество транзакций выросли более чем в два раза;

показатель отказа снизился более чем в шесть раз;

уровень среднего чека оставался стабильно высоким;

в два раза выше стал прирост по трафику (сессиям).