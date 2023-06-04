Как с помощью русской нечисти создать эффективное промо сериала

В онлайн-кинотеатре Kion состоялась премьера мистического комедийного детектива «Сергий против нечисти. Шабаш» с Романом Маякиным и Лукерьей Ильяшенко в главных ролях. В основе этой полюбившейся зрителям франшизы — приключения бывшего священника (Роман Маякин) и капитана полиции Кати Земцовой (Лукерья Ильяшенко). Вместе они расследуют преступления, совершенные темными силами.

В новом сезоне проекта героям предстоит сразиться со свирепой фольклорной нечистью — генно-модифицированным Змеем Горынычем, бандой домовых, терроризирующих людей, а также дать отпор самому Вию, который пытается взять власть в свои руки. Для продвижения и повышения зрительского внимания к сериалу среди аудитории Kion реализовал кампанию, направленную на привлечение интереса к героям фольклора. В промо специалисты также задействовали ярких персонажей франшизы.

Нечисть на улицах Москвы: диджитал-мобили

Две машины, оснащенные светодиодными экранами, курсировали по улицам Москвы с 20 по 26 апреля, возя с собой виртуальную «нечисть»: Вия, Горыныча, Сирин. Всего было создано более 30 различных маршрутов по городу, включая ТТК, Парк ВДНХ, Поклонную гору, Лужники и многие другие. В течение семи дней мы давали возможность нашим зрителям отслеживать и контролировать перемещение нестандартного рекламного носителя в реальном времени.

Также мы провели специальную съемку героев рекламного ролика для диджитал-мобиля, наложив на них пластический грим, который использовался при съемках «Сергия против нечисти». Нанесение грима на каждого персонажа занимало более четырех часов.

В результате такой промо-акции нам удалось привлечь внимание зрителей к проекту, используя подвижную рекламу в одних из самых популярных мест города.

Кто ты из русских сказок: бот «Вконтакте»

Одна из ярких тенденций последних лет — интерес к русской культуре и фольклору. Kion решил использовать этот тренд, чтобы создать увлекательную игру на основе русских сказок и мифов. В рамках этой игры, мы запустили бота «ВКонтакте», который предлагал пользователям узнать, кем они были бы, если бы жили в русских сказках. Для этого, мы просили пользователей делиться своими фотографиями в комментариях, и наш бот выдавал им персонализированную картинку с результатами. Это позволило нам взаимодействовать с нашей аудиторией и создать уникальный контент, основанный на популярных русских сказках с нечистью.

Игровая механика позволила нам рассказать про вселенную нечисти и привлечь внимание к теме.

Из русской нечисти в русских Мстителей: кейс с нейросетью

Российские сказки с их множеством персонажей и мифологических существ предоставляют огромный потенциал для создания уникальных историй. Это было продемонстрировано в сериале «Сергий против нечисти», где различные персонажи объединены в одной вселенной. Но мы решили пойти дальше и использовать нейросеть Midjourney, чтобы отправить главных героев нашего сериала во вселенную Marvel. Эта идея позволила нам создать уникальную и интересную историю, объединив две разные вселенные в одной эпической истории.

Таким образом, использование ярких и уникальных персонажей из русских сказок и мифов в сочетании с современными технологиями позволило нам создать уникальный и интересный контент, который был востребован нашей аудиторией.

В результате кампании мы получили охват в 3 713 000 человек в социальных сетях.