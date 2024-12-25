Как реклама на SmartTV обеспечила эффективное взаимодействие с брендом

Подход network помог бренду «Геделикс» сохранить позиции и показать, что SmartTV — практичный инструмент для достижения маркетинговых целей. Результатами сотрудничества с Sostav поделилась команда компании.

Сезон простуд как вызов и возможность

Период простуд — настоящее испытание для семей. Родители ищут проверенные средства, чтобы защитить своих детей. Но даже сильные бренды нуждаются в постоянной актуализации своего образа в сознании аудитории.

Как быть уверенным, что бренд выберут для лечения, когда проблема обостряется? «Кревель Мойзельбах», производитель «Геделикса», обратился к SmartTV. Совместно с технологической платформой getads network бренд запустил рекламную кампанию. Ее ключевая цель — укрепить позицию «Геделикса» в сознании целевой аудитории, как выбор в сезон простуд.

Реализация: таргетинг, эмоции и технологии

Кампания «Геделикса» и getads network состояла из двух ключевых периодов: с февраля по апрель и с сентября по ноябрь 2024 года — именно в это время года наблюдается рост простудных и респираторных заболеваний.

Креативом кампании выступил рекламный ролик «Геделикса», в котором мама дает сироп своему ребенку. Немного домашнего уюта и капля волшебства, созданная с помощью графики, сделали видео запоминающимся. Реклама должна была попасть в целевую аудиторию — семьи с детьми, подверженными сезонным заболеваниям, — и подчеркнуть преимущества «Геделикса», акцентируя внимание на его составе и эффективности.

Результаты: от интереса к поддержке лидерской доли рынка

Для «Геделикса» показы рекламы на SmartTV стали большим шагом. Это был новый взгляд на взаимодействие с аудиторией, который оправдал себя.

Охваты: 13,5 млн пользователей.

95,6% досмотров до конца: почти каждый зритель уделил рекламе полное внимание.

Время на сайте: по данным «Яндекс Метрики», именно в период проведения рекламной кампании пользователи стали задерживаться в 2,7 раза дольше, чем годом ранее, что превращает изучение продукта в полноценное взаимодействие с брендом.

Рост интереса: количество поисковых запросов о «Геделиксе» увеличилось на 40%.

В периоды сезонных простуд, с февраля по апрель и с сентября по ноябрь, «Геделиксу» удалось сохранить интерес аудитории к продукту, что привело к увеличению числа покупок в аптеках. Драйвером данной динамики стала рекламная кампания на SmartTV.

Алла Маркина, директор по маркетингу компании «Кревель Мойзельбах»: Согласно данным офлайн-продаж, динамика «Геделикса» выше динамики растительных сиропов с экстрактом плюща. SmartTV — такая же важная часть маркетингового микса для целевой аудитории мам с детьми, как и ТВ-реклама. Комбинирование этих двух форматов может обеспечить более 100 млн контактов с аудиторией, что положительно скажется на продвижении бренда.

Итоги: новые горизонты для бренда

Сотрудничество с getads network которое проходило с февраля по апрель и с сентября по ноябрь открыло для «Геделикса» новые возможности. Применение заказчиком не использовавшегося ранее инструмента взаимодействия с аудиторией — SmartTV — увенчалось успехом в виде почти 100% досмотра видеоролика.



Совместный опыт работы getads network и «Геделикса» — это история о том, как точная стратегия, качественный контент и современные технологии превратили сезонную задачу в яркую маркетинговую победу.