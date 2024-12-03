Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят
Okkam

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
03.12.2024 в 17:00

Как «приручить» альтсторы: продвигаем приложение через альтернативные площадки

Как нарастить объем установок и новых игроков до 25 тысяч в месяц

Команда AdChampagne рассказывает Sostav о том, как нестандартные решения могут помочь приложению выйти на новый уровень. Но инструмент подходит не всем: узнайте, на что обратить внимание для того, чтобы не слить бюджет зря.

Что нужно знать о размещении

Изначально альтернативные сторы использовались как вспомогательные источники трафика — App Store и Google Play полностью закрывали потребности российского рынка. Однако в условиях ограничений альтернативные магазины приложений стали почти что ключевыми площадками для продвижения, особенно для Android-устройств.

Почему выбор правильной площадки так важен? Каждая платформа имеет свои особенности: от аудитории и доверия пользователей до интеграции с аналитическими инструментами. Неграмотный подход может привести к потере бюджета, поэтому важно учитывать те или иные сложности, которые возникают при выходе в альтсторы.

  • Ограниченные возможности. Многие фичи, которые есть в сторах от Google и Apple, реализованы в альтернативных магазинах приложений частично или отсутствуют вовсе, поэтому мы сильно ограничены как в платном, так и в органическом трафике.
  • Нехватка информации. Из-за того, что такие платформы, как правило, предоставляют мало данных о трафике и алгоритмах своей работы, сложно найти индивидуальный подход к продвижению в каждом из них.
  • Усложненная аналитика. Если приложение размещено в нескольких сторах одновременно, сбор и анализ метрик становится труднее, так как данные приходится отслеживать в разных интерфейсах, а консолидировать их на одной площадке — невозможно.
  • Ручное управление. Забудьте про автоматизацию: каждое обновление все еще нужно загружать вручную в каждый стор.

Что с этим делать

Для того, чтобы эффективно работать со сторами, мы адаптируем подходы, которые эффективно показывают себя в Google Play и переносим их на другие магазины приложений: тестируем отдельные элементы в креативах, оптимизируем тексты и графику под целевую аудиторию альтсторов, работаем с отзывами, а главное — тесно сотрудничаем с площадками.

Елена Райкова, руководитель отдела источников трафика AdChampagne:

Многие альтернативные сторы предоставляют возможность прямой коммуникации с менеджерами. За счет этого мы всегда в курсе последних обновлений, нюансов ранжирования и промоопций на разных площадках (например, размещение на главной странице или участие в тематических подборках). Все это также помогает поднять видимость приложения и попасть в топ в своей категории.

За счет того, что в каждом из сторов есть уникальная аудитория, к которой нет доступа у App Store и Google Play, вендорные и региональные магазины приложений помогают расширить воронку. Примерно 9% от всех органических установок приходится именно на региональные и вендорные площадки. Но для того чтобы достичь прежних объемов по установкам в текущих реалиях, мы комбинируем в своей стратегии несколько сторов одновременно.

Елена Райкова, руководитель отдела источников трафика AdChampagne:

Благодаря использованию разных альтсторов в одном из наших проектов, нам удалось компенсировать 20% трафика, который мы потеряли с уходом некоторых площадок. Так, мы собираем аудиторию из разных источников и максимально эффективно покрываем потребности клиентов.

А что если не сторы?

Есть и другие способы обойти ограничения и протестировать новые подходы. Вот самые распространенные из них:

  • APK файлы. Это формат архивов приложений для Android и IOS, один из способов установки приложений;
  • PWA. Формат, который позволяет «превращать» сайт в полноценное приложение. Его также можно установить на устройство, сохраняя при этом как внешний вид, так и функционал сайта.

Елена Райкова, руководитель отдела источников трафика AdChampagne:

Основная сложность в этом случае — отсутствие органического трафика. Хотя есть сервисы, которые агрегируют файлы такого формата (например, APKMirror или StorePWA), но они не удовлетворяют всем потребностям рынка. Кроме того, такие форматы кажутся сложными для пользователей — магазины приложений вызывают гораздо больше доверия.

Кейс: продвижение приложения в сфере финансов

Ниша: финансовые технологии, займы.
Целевая аудитория: молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, предпочитающие онлайн-услуги и мобильный банкинг.
Задача: найти новый инструмент привлечения большого объема установок и новых игроков, демонстрирующих сильные показатели по ARPPU и LTV.

Решение:

I этап. Для реализации задачи мы задействовали экосистему VK. На первом этапе мы доработали и дистрибутировали приложение в RuStore. Обеспечили разметку, ASO и реализовали иные активности для повышения конверсионности страницы приложения;

II этап. Разработали стратегию продвижения приложения в RuStore через «VK Рекламу». На момент запуска проекта в RuStore было не так много крупных игроков рынка — для клиента это стало возможностью занять лидерство в своей нише и привлечь значимый объем клиентов по низкой стоимости;

III этап. На ключевом этапе разработали рекламную кампанию с оптимизацией на CPI в экосистеме VK. На платформе «VK Реклама» таргетинги задаются на уровне группы, а не отдельного объявления. Для того, чтобы найти наиболее эффективные миксы креативов и аудиторий, использовали разные таргетинги: на широкую аудиторию, по ключевым фразам и по интересам;

IV этап. Поставили на поток еженедельное обновление баннеров в стилистике бренда и сформировали алгоритм работы с креативами, с помощью которого определяли неэффективные материалы. Масштабировали объявления с высокой кликабельностью и высоким процентом конверсии.

Примеры баннеров:

Результаты

В ходе продвижения AdChampagne удалось нарастить объем установок и новых игроков до 25 тыс. в месяц, демонстрирующих больший ARPPU на 14% и LTV на 21% — по сравнению с классическими источниками.

Приложение под NDA, поэтому мы рассказываем про этапы работы и показываем результаты без упоминания бренда.

Рекомендации от команды AdChampagne:

  • Тестируйте, тестируйте и еще раз тестируйте! Уделите больше времени адаптации под форматы размещения и найдите связки, которые действительно работают.
  • Комбинируйте несколько площадок одновременно. Например, сочетание таких магазинов, как RuStore, NashStore и Huawei AppGallery, помогает эффективно компенсировать потери трафика и расширить охваты.
  • Уточняйте технические нюансы заранее. Не все источники трафика поддерживают продвижение через альтернативные магазины приложений — заранее выясните, возможна ли интеграция, чтобы избежать потери данных и обеспечить корректную оптимизацию кампаний.
  • Работайте с доверием. Пользователи все еще настороженно относятся к загрузке из альтернативных сто́ров. Брендинг-кампании помогут повысить узнаваемость и укрепить доверие.
  • Закладывайте больше времени на раскрутку. Раскачка в альтсторах занимает больше времени, чем в системных магазинах — учитывайте это в планировании.
  • Следите за обновлениями рынка. Альтсторы активно развиваются: по данным Asodesk, сейчас активность аудитории в RuStore выше, чем в Google Play или App Store. Площадки постоянно разрабатывают и внедряют новые фичи — важно использовать этот потенциал.
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.