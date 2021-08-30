Как применять виртуальные подарочные карты в fashion: кейс 12 storeez и Best2Pay

Best2Pay, разработчик виртуальных карт, и 12 storeez, одна из самых технологичных российских компаний в индустрии fashion, объединили свои усилия, чтобы помочь клиентам бренда дарить подарки онлайн своим близким и друзьям. Партнеры рассказали Sostav о запуске диджитал-продукта, возможностях его применения в модной индустрии и первых результатах.

Аудитория и задачи проекта

Основная целевая аудитория 12 storeez — женщины от 18 до 45 лет. Недавно у бренда появилась мужская линия одежды — целевая аудитория расширилась. Компании был нужен диджитал-продукт, который позволит ее клиентам дарить подарки без ограничений по территории, магазинам бренда, формату торговли (онлайн или офлайн). Важно, чтобы он был функциональным, понравился пользователям и они им охотно пользовались. Партнер предложили 12 storeez свое решение — виртуальную подарочную карту.

У бренда уже было собственное офлайн-решение в рознице, карта лояльности. Продукт Best2Pay расширил возможности дарить подарки в зависимости от пожеланий и профиля клиента.

Реализация и результаты

Командам с обеих сторон нужно было максимально быстро работать над проектом. 12 storeez необходимо было собрать данные по точкам использования, продумать и разработать дизайн карты. А Best2Pay — на основе собранных данных выполнить верстку, командам ИТ и продакт — запустить разработку и настроить необходимые параметры использования продукта.

Для запуска продукта не требовалась интеграция решений партнеров, так как команда Best2Pay выпустила коробочный продукт, который встраивается в инфраструктуру заказчиков без ИТ-ресурсов и доработок со стороны бизнеса. Для того чтобы продукт работал, не нужно настраивать терминалы, онлайн-кассу, менять или создавать новые решения в бухгалтерии, вести учет карт и другие косты, как в типичных проектах с подарочными сертификатами.

Процесс оплаты виртуальными подарочными картами полностью идентичен использованию банковских карт. Для оплаты онлайн не нужно создавать на сайте дополнительные поля или интегрировать решение с 1С для применения карт. Возможна оплата по реквизитам подарочной карты или с помощью Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Карту можно привязать в приложении, как и обычную банковскую карту.

Таким образом, виртуальная карта — это продукт 360, который закрыл потребности 12 storeez и выполнил поставленные задачи. Преимущества решения позволили быстро запуститься, не нагружая компанию дополнительными процессами.

На старте проекта, с конца декабря по январь, было выпущено около 500 карт. Данные об использовании и пополнении карт ежемесячно показывают положительную динамику, а обратная связь от клиентов 12 storeez подтверждает, что продукт действительно нравится пользователям, его популярность растет.

Представитель бренда 12 storeez: В процессе реализации необходимо было собрать данные — merchant ID (уникальный идентификатор, особый набор символов, который идентифицирует продавца и выдается банком-эквайером) онлайн- и офлайн-точек, в которых клиенты будут использовать подарочные карты для покупок. Когда данные были собраны, проект запущен, мы и наши клиенты высоко оценили сервис подарочных карт. Во-первых, это удобно, во-вторых, это быстро, в-третьих, это экологично. Мы видим, что опция виртуальных подарочных карт становится популярной среди наших клиентов.

Команда проекта

12 storeez:

Светлана Варцаба — product owner

Best2Pay:

Роман Тихонов — СРО

Иван Стодушный — product manager

