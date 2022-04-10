Идеальная обложка: как оформление книги влияет на продажи

Даже бестселлер нуждается в грамотном оформлении. Оно должно быть не только информативным, но и конкурентоспособным, потому что иногда поводом для покупки становится красивая иллюстрация. Арт-директор издательства Clever Лилу Рами рассказала Sostav, как привлечь внимание покупателя к книге.

Формула хорошей обложки

Привычная формула обложки — это иллюстрация, название книги и имя автора. Плюс, конечно, аннотация на обороте, чтобы читатель знал, о чём идет речь. Самая интересная часть работы — это когда вы с командой придумываете, каким образом в этот раз зацепите взгляд покупателя, советуетесь с маркетологами, проводите встречи с целевой аудиторией, а также обязательно слушаете пожелания автора, особенно если он опытный и уже имеет в послужном списке пару бестселлеров.

Цель издателя — продать книгу. Цель дизайнера — заинтересовать человека.

И на это у него есть всего пара секунд, пока взгляд не упадет на другую полку, где обложки могут быть просто ярче.

Книга должна продать сама себя с помощью обложки.

Сейчас обложка должна быть не только информативной, но и конкурентоспособной. Иногда поводом для покупки становится просто красивая иллюстрация или необычное оформление: выборочный лак, пантоны — это краска, которая позволяет печатать очень яркие и иногда даже кислотные цвета. Мы пользовались этим трюком, когда открывали серию «Trendbooks лето»:

Желание читателя собрать все цвета серии, поставить книги на полку и поделиться красивыми фотографиями в соцсетях стало триггером к покупке. Уже после людей заинтересовали и тексты, что сделало серию очень успешной.

Здесь мы использовали модный в тот год прием сочетания фона и текста без рисунков и фотографий. Если бы эти книги выходили сейчас, я оставила бы такой же дизайн, но добавила бы актуальные градиент и зернистость, потому что яркие цвета на пике популярности благодаря тренду на стиль 90-х.

Известность писателя тоже побуждает к покупке, поэтому иногда достаточно покрупнее указать его фамилию на лицевой стороне или добавить биографию с фотографией на оборот обложки, ведь часто в книжный магазин приходят за конкретным специалистом или автором художественной литературы.

Вот пример обложек, где имя автора крупнее названия. В данном случае книгу продает именно имя Анны Джейн:

Примеры — как надо и как не надо оформлять книги

Покажу пример плохой, на мой взгляд, адаптации обложки под российский рынок. Могу понять, почему решили поменять обложку. Вероятно, оригинальная показалась слишком мрачной для нашего рынка, хотя книга с отметкой 18+.

Для меня ошибки очевидны: рисунок с домом кажется детским, в маленьком формате теряется название, иллюстрация в целом не интригует и не вызывает желания взять книгу в руки. Да еще и рядом с конкурентами темная композиция проигрывает, тогда как рисунок с девушкой, на лице которой челюсть волка, привлекает внимание. Возможно, издателям кажется, что русская аудитория не примет подобное оформление, но это не так.

Приведу пример из моего личного опыта. Оригинальная обложка показалась нам устаревшей и не цепляющей. Кроме того, мне хотелось передать настроение книги, тьму и глубину происходящего. Хотелось сделать её более мрачной, интересной и заставить читателей рассматривать со всех сторон.

Вот примеры плохих обложек. Даже не знаю, нужны ли комментарии.

Обложки в зависимости от возрастной категории

Обложки и книги сильно отличаются в зависимости от возрастной категории. Расскажу на примере книг издательства Clever, как для одной и той же книги можно сделать хорошую и не очень удачную обложку.

От 0 до 3 лет

С такой обложкой книга выходила в 2019 году. Это макет оригинального издания: в таком виде мы получили файлы, решили ничего не менять и выпустили книгу. Она неплохая, но времена меняются, все больше покупок совершается онлайн. Представьте её же в формате поменьше, и она теряется среди похожих книг.



В 2021 году, когда пришло время для очередного тиража, мы решили обновить макет. Персонажей меньше и они крупнее, мелкие рисунки заменили звездами из золотой фольги. Книга выглядит более выигрышно и по сравнению с прошлым изданием и по сравнению с книгами других издательств.

От 3 до 7 лет

Яркий пример успешного проекта, наш абсолютный хит уже много лет — книга «Мое тело меняется: Все, что хотят знать подростки и о чем стесняются говорить родители». Оригинальная обложка не подходила нам ни по каким параметрам. В ней трудно было распознать книгу для детей и рассмотреть жанр.

В таком виде книга продается уже 10 лет и очень успешно. Позже мы продолжили серию, сохранив дизайн.

Young adult — подростковая литература

Сложное и непредсказуемое направление. Читатели могут не принять обложку, посчитать, что герои на фотографиях подобраны неправильно или настроение коллажа не передает настроение текста. Для каждого нашего проекта, выпущенного в серии clever_trendbooks, я делаю как минимум 10 вариантов оформления. И даже согласованная иллюстрация не поможет, если мы не можем утвердить нужный оттенок: эта обложка показалась автору слишком розовой и слишком нежной, не то настроение.

В таком виде книга ушла в печать.

Или вот, например, мой любимый проект прошлого года и множество идей для оформления. Этот рисунок, заказанный специально для книги, на котором изображена авторка Катя Майорова, показался нам детским и не продающим.

Олдскульные изображения отмели из-за несоответствия содержанию.

Вот тут мы уже что-то нащупали. Всем понравилось настроение, но мне захотелось чего-то более яркого и провокационного.

Результатом я очень довольна. Нам удалось зацепить аудиторию, передать характер книги и донести очень нужную и важную информацию до читателей. Боюсь, что с первым вариантом обложки мы могли провалить проект.