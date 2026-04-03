Как ИИ ужесточил правила игры в PR

Генеративный ИИ за последние годы не просто ускорил коммуникационный рынок, он сделал его жестче, требовательнее и чувствительнее к ошибкам. Любая непроверенная формулировка, неверная интерпретация, синтетическая «додумка» модели может обернуться для бренда и агентства репутационными потерями. О том, как ИИ меняет коммуникации и почему главным активом в новой реальности становится не скорость, а ответственность, рассказывает Sostav коммерческий директор TWIGA PR Владимир Нахатакян.

Ожидания клиентов и партнеров изменились

Главное, что сделал ИИ с PR-рынком, — резко повысил темп и ожидания от эффективности работы. Это заметно и по международным исследованиям, и по тому, что происходит внутри агентств и PR-команд на стороне компаний. По данным исследования 2025 года, 75% специалистов уже используют ИИ. Чаще всего для поиска идей (82%), написания первых драфтов материалов (72%), ресерча (59%) и копирайтинга для соцсетей (59%). При этом почти половина специалистов (42%) подключает его в том числе к стратегии и планированию — то есть инструмент уже поднялся из рутинных задач в управленческий слой.

Это создает новую норму по срокам и объему производства — клиент или заказчик внутри компании перестает считать скорость конкурентным преимуществом и начинает воспринимать ее как базу. Таким образом конкуренция смещается в другие зоны: контроль качества, умение предотвращать юридические и репутационные риски, обеспечивать внятный процесс и предсказуемый результат.

PR действительно стал быстрее, но одновременно и опаснее. Информационные потоки теперь проходят через большее число систем, а каждый участник процесса — от бренда и агентства до журналиста и редактора — уже использует ИИ на своей стороне. В результате скорость обработки данных повысилась, но вместе с ней выросла и вероятность того, что на каком-то этапе в цепочку попадет неточная или вовсе не существующая информация.

Дополнительный риск заключается и в другом: чем активнее рынок использует ИИ, тем чаще в публичном поле появляется контент с узнаваемой машинной интонацией. А тексты, в которых с первого абзаца считывается нейросеть, заметно теряют внимание и доверие аудитории.

Человеческий фактор никуда не делся

Есть соблазн думать, что искусственный интеллект постепенно исключает человека из операционной цепочки. На практике происходит другое: он снимает часть механической нагрузки, но не отменяет человеческое суждение. Более того, он делает его критически важным.

Если раньше специалист тратил основное время на сбор информации, черновую обработку, подготовку первого слоя идей и материалов, то теперь акцент смещается в сторону проверки, интерпретации, управления и креатива. Именно человек отвечает за адаптацию созданного ИИ-контента, чтобы материал был уместным для конкретного бренда или компании — соответствовал их ценностям, тональности и бизнес-задачам. Иными словами, человеческий фактор не исчезает, а переезжает из ремесленной части в управленческую — вовремя заметить риск, перепроверить вывод, усилить креатив, проконтролировать подачу и взять ответственность за итог.

На нынешнем этапе ИИ нельзя воспринимать как замену сильного пиарщика, редактора или аналитика. Он полезен в текстах, сборе фактуры, отчетах, отдельных креативных и аналитических задачах, где помогает экономить время. Но там, где нужны глубина, контекст, профессиональное чутье и понимание последствий, эмпатия и интуиция, человеческая экспертиза остается незаменимой.

Эта же логика уже зафиксирована и в отраслевых исследованиях. PRCA в Green Paper 2026 прямо отмечает, что ИИ трансформирует коммуникации очень быстро, но вместе с возможностями растет и ответственность профессии за доверие, прозрачность и подотчетность.

Рынок стал более беспощадным

Сегодня PR-специалисты уже привыкли, что языковые модели могут выдавать убедительный и логично звучащий ответ, который при этом будет содержать фактические ошибки или устаревшие сведения. Тот же OpenAI предупреждает об этом прямо под строкой ввода: «ChatGPT может допускать ошибки. Проверяйте важную информацию».

Но проблема шире, чем просто неточности модели. ИИ насыщает информационную среду синтетическим контентом, а значит, усложняет и саму проверку. В поле одновременно растет объем публикаций, автоматических пересборок, сгенерированных изображений и фальсифицированных видео. Любая PR-служба должна быть готова работать в режиме повышенного недоверия ко всему, что выглядит слишком гладко и подозрительно удобно ложится в нужный нарратив.

Поэтому стремительное внедрение ИИ в рабочие процессы обязательно должно сопровождаться появлением внутренних политик, обучения и единых регламентов.

Появилась точка развития для коммуникаторов

По данным зарубежного исследования, у 38% компаний до сих пор нет ИИ-политики, а еще у 17% она еще находится в разработке. Это значит, что сильная внутренняя документация и процедурный контроль становятся конкурентным преимуществом, поскольку повышают надежность и безопасность работы с агентством.

Например, в TWIGA PR, как и на уровне всей группы TWIGA, эта работа уже системно ведется. В компании существует несколько уровней интеграции ИИ. Первый — это базовое обучение сотрудников, которое помогает разобраться в инструментах и сценариях применения. Второй — более углубленный формат с регулярными встречами, заданиями и практической проработкой способов встроить конкретные сервисы в работу. Третий — специализированная команда, которая занимается автоматизацией и оптимизацией рабочих задач: аналитики, текстовых продуктов, мониторинга, отчетности и других внутренних систем без просадки по качеству. Вместе с налаживанием всех этих процессов создавалась и внутренняя политика использования ИИ.

На российском отраслевом уровне этот вопрос тоже уже в работе. Профессиональное сообщество все плотнее занимается созданием и доработкой правил использования ИИ. Я сам участвую в этом процессе в рамках АКОС, где курирую профильное направление, связанное с интеграцией ИИ в коммуникации. Без общего подхода к стандартам и согласия всех участников с новыми правилами рынок рискует не ускорить свое развитие, а, наоборот, откатиться назад из-за падения качества, роста ошибок и размывания ответственности.

Это действительно важный момент. На рынке часто обсуждают, какие именно сервисы использовать. Но в реальности решающим становится не список платформ, а то, как устроена работа с ними внутри команды. Кто отвечает за результат, на каких задачах ИИ допустим, как устроен фактчекинг, где проходит граница между ускорением и риском, когда и в каком объеме клиенту раскрывается использование ИИ и прочее. Именно в этой точке и определяется, станет ли технология рабочим инструментом или источником новых сложностей.

Главный фокус PR-специалиста в новых реалиях

В ближайшие годы на первый план выйдет умение работать с ответственностью в среде, где информация проходит через несколько фильтров сразу. Раньше специалист имел дело с открытым источником и собственной интерпретацией, теперь между ними появляется еще один слой — ИИ, который может как помочь, так и исказить исходные данные. Поэтому ключевым навыком становится не умение писать промпты, а способность грамотно обрабатывать информацию с помощью ИИ, а потом дотошно и качественно ее перепроверять, не попадая в ловушку убедительных, но не реалистичных данных.

Три опоры для руководителей коммуникаций:

Принять ИИ как рабочий инструмент и перестать относиться к нему либо как к угрозе, либо как к чудо-решению.

Встроить в процессы двойной фактчекинг — любой ответ модели должен подвергаться сомнению и проходить ручную проверку.

Закрепить персональную ответственность за использование ИИ на каждом уровне команды, чтобы ни один сотрудник не мог прикрыться фразой «так сказал чат».

Глобальные изменения рынка, безусловно, создают множество новых рисков, вопросов и проблем, но также открывают и дополнительные возможности и грани профессионализма. ИИ дал коммуникационному рынку невероятное ускорение, однако не избавил его от необходимости думать. Наоборот, сегодня профессия требует еще большей зрелости, аккуратности и дисциплины. В выигрыше окажутся не те, кто производит больше всех, а те, кто умеет совмещать скорость с проверкой, технологию с этикой, а автоматизацию — с человеческим контролем.