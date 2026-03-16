Релиз нового продукта: ИИ Помощник CyberBrain сэкономил 2,3 млн на рекламе за один запрос

CyberBrain — ИИ-платформа аналитики маркетинга и оптимизации рекламных бюджетов.

Мы выводим на рынок новый продукт — помощника для маркетологов, аналитиков и руководителей. Это не чат-бот и не агрегатор нейросетей, а полноценный инструмент для решения самых сложных задач. Он обрабатывает миллиарды событий, отвечает на вопросы по кампаниям и предлагает точные сценарии оптимизации на базе сквозной аналитики. Дальше покажем на реальном кейсе, как это работает.

Обычный день маркетолога — до и после ИИ

Что бизнес получает в цифрах

Экономия бюджетов.

Кейс клиента из топ-3 сервисов бронирования отелей в России с объемом данных более 2 млрд событий в месяц. Один запрос к помощнику выявил потенциал экономии 2,3 млн руб. в месяц за счет отключения и пересмотра неэффективных кампаний — уже это дало х5 окупаемость платформы. После нескольких запросов экономия достигла 11,5 млн руб. — в итоге окупаемость превысила 800%.

Экономия времени.

За полчаса бот выполняет объем работы, который вручную занимает почти целый рабочий день. Округлим до часа — для тех, кто любит подолгу пить кофе. Получается час против семи часов — семикратное ускорение работы.

Бизнесу не нужен чат-бот и агрегатор ИИ — CyberBrain предлагает платформу, объединяющую сквозную аналитику, инструменты оптимизации и ИИ Помощника в единую систему

У большинства ИИ-чатов для крупного бизнеса три проблемы:

Каждый сотрудник использует их по-своему — компания не контролирует результат внедрения.

Попытки интегрировать ИИ без сквозной аналитики обречены на провал — при ответах технология будет опираться на некорректные и неполные данные.

Нет единого набора инструментов, к которым ИИ может обращаться за расчетами. В CyberBrain это атрибуция, оптимизатор бюджетов, планировщик и сигналы — ключевые модули с бизнес-логикой, на базе которых ИИ формирует ответы и рекомендации.

Мы предлагаем готовое решение: сквозная аналитика + инструменты оптимизации + ИИ, который становится голосом данных.

В результате бизнес получает:

точные ответы для команды через ИИ — без ручной работы с дашбордами;

— без ручной работы с дашбордами; комплексное платформенное решение для аналитики и оптимизации маркетинга.

В нашем случае ИИ — это надстройка над всей инфраструктурой маркетинга. Помощник дает точные ответы и строго обоснованные рекомендации, поскольку подключен к полным данным клиента.

CyberGPT делает то же, что сильная команда сделала бы вручную, но в среднем в семь раз быстрее. Система может параллельно вести несколько задач, остается доступной 24/7 и дает быстрые ответы там, где у загруженных специалистов до оптимизации не доходят руки.

Раньше аналитика была набором тихих дашбордов и отчетов — теперь это прямой диалог с данными. Команда быстрее принимает решения по бюджету и закрывает больше задач без расширения штата.

Для каких задач использовать ИИ Помощника — на примере запросов клиентов

Рекомендации по оптимизации.

Бизнес экономит на отключении неэффективных кампаний и перераспределяет инвестиции в пользу рентабельных источников.

Анализ кампаний.

Бот анализирует миллиарды строк данных и выводит ответ в виде понятной инфографики, высвобождая время аналитика для более важных задач.

Подготовка медиапланов, отчетов, презентаций — за минуты.

Один раз загрузил шаблон — каждый день получаешь отчет по расписанию.

Один помощник для всей команды

ИИ CyberBrain работает как единая точка доступа к данным для всей команды: маркетинга, продаж, продуктовых направлений и руководства. Источник данных один, но глубина ответа разная — под задачу и роль каждого специалиста.

Заключение

Обычная подписка на нейросеть дает доступ к модели общего профиля, но не к узкоспециализированному аналитику-маркетологу. ИИ Помощник CyberBrain видит весь маркетинговый контекст и отвечает с точностью ~98%, потому что:

работает на базе специально выстроенной архитектуры с учетом бизнес-логики;

преобразует запрос в код, оставаясь строго в рамках задачи и не сочиняя свои ответы.

Систему можно развернуть за одну рабочую неделю для бизнеса любого масштаба. Переход к ИИ-аналитике проще, чем кажется: подключили один раз — и целые отделы каждый день получают быстрые ответы, готовые отчеты и рекомендации на базе собственных данных.

