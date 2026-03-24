Федеральный бренд стал «своим» в регионах: кейс Blacklight и «Простоквашино»

Кампания созданная Blacklight для «Простоквашино» победила стереотип о «массовости» федеральных брендов, продемонстрировав, что локальное производство и высокое качество могут существовать вместе. Результаты проекта превысили ожидания и стали наглядным примером того, как эффективно работать с регионами для формирования доверия к продукту. О том, как удалось этого достичь, команда проекта рассказала Sostav.

Задача

В 2025 году «Простоквашино» — один из ключевых брендов компании «Логика молока», ведущего производителя молочных продуктов, детского питания и напитков на растительной основе, реализовывал инфлюенс-кампанию «Ко всему нашему», направленную на региональную аудиторию.

Нужно было донести до жителей регионов не просто факт локального производства, а снять внутренний барьер: федеральный бренд часто воспринимается как «массовый» и обезличенный, а значит — менее свежий и качественный.

Задача кампании состояла в том, чтобы доказать: «Простоквашино» сочетает два фактора — строгий контроль качества и локальное производство, близкое к потребителю.

Контекст

В категории молочных продуктов доверием руководит не только функциональность, но и ощущение близости и сопричастности. Региональная аудитория не всегда готова воспринимать продукт как местный, если компания носит федеральный характер. Чтобы преодолеть этот барьер и сделать бренд «своим», нужно встроить его в локальный контекст, использовать местные культурные коды, понятные символы и традиции, которые создадут ощущение того, что продукт действительно родом из их региона.

Федеральные бренды часто теряют этот локальный контекст из-за единообразных, стандартных коммуникаций, и именно этот пробел Blacklight решил восполнить в рамках кампании.

Стратегия: «ко всему нашему»

Вместо традиционного подхода с продуктом в кадре мы предложили создать кампанию, основанную на местных рецептах и ситуациях, которые могут возникнуть только в конкретном регионе. Мы решили показать, как продукты «Простоквашино» вписываются в кулинарные традиции каждой локации, чтобы они не выглядели как «продукты массового производства», а воспринимались как «местные», «свои». Каждому региону мы выделили тему, основанную на культурных особенностях:

Казань: современные интерпретации эчпочмака с вегетарианскими начинками и сметаной;

Новосибирск: сибирские вареники с лесными ягодами и сметаной;

Красноярск: уха из енисейской рыбы с молоком;

Самара: квашеная капуста со сметаной;

Екатеринбург и Пермь: картофельные блюда с добавлением местной сметаны;

Челябинск: овощи с молочной заливкой.

Такой подход позволил «Простоквашино» стать частью локальной кулинарной традиции и использовать продукцию в реальной жизни, что укрепило связи с регионом.

Реализация

1. Отбор блогеров

Для этой задачи Blacklight выбрал более 25 региональных инфлюенсеров с целевой аудиторией от 25 до 45 лет, которая активно интересуется традициями, кулинарией и здоровым образом жизни. Важно было выбрать блогеров, чья аудитория является локальной, и которые уже имели доверие в своем городе. Мы искали тех, кто органично интегрирует продукты в контент и не перегружен FMCG-рекламой, так как это могло бы снизить естественность коммуникации.

2. Контент-архитектура

Кампания была разделена на три фазы с июня по декабрь 2025 года. За этот период было опубликовано более 90 единиц контента, каждый блогер выпустил от 3 до 6 видео по 30−60 сек. Это позволило не перегрузить информационное пространство и поддерживать стабильное присутствие бренда в течение нескольких месяцев.

3. Офлайн-активация

Ключевым моментом стала интеграция брендового контента в локальную культуру. Это позволило аудитории видеть продукт как неотъемлемую часть их повседневных ритуалов. Блогеры показывали, как продукт используется в традиционных рецептах, создавая ощущение доверия и близости.

Подводные камни регионального инфлюенса

Избыточная рекламность.

Региональная аудитория более чувствительна к фальшивым интеграциям, и если продукт подается с излишней рекламной натяжкой, это снижает уровень доверия. Проблемой является даже малейшее ощущение навязчивости.

Операционная сложность.

Региональные кампании требуют тщательной координации. К примеру, доставка продукции, согласование местных фонов и постановка контента требуют больших усилий и четкого планирования.

Результаты

Планируемый суммарный охват: 7 257 100.

Фактический охват: 29 409 711.

Проект превысил прогноз на 305%. Такой результат стал возможен благодаря правильному подходу к региональным особенностям, тонкой настройке контента под локальную культуру и стабильному контенту, который позволил бренду заново открыть себя для региона и стать «своим».

Дарья Пацева, старший менеджер по инфлюенс-маркетингу Blacklight: В категориях, где критично происхождение продукта, региональный инфлюенс перестает быть инструментом охвата и становится механизмом формирования локального доверия. Здесь важно не просто показать продукт, а встроить его в культурный контекст города. Благодаря тому, что мы учитывали региональные коды, ритм публикаций и архитектуру флайтов, коммуникация была хорошо принята аудиторией. Это позволило превысить прогноз охвата почти в три раза.

Вячеслав Тащилин, руководитель направления стратегического интернет-маркетинга «Логика молока»: Локальность и близость помогают бренду говорить с аудиторией на одном языке и быть ей понятным. Именно поэтому мы уделяем большое внимание работе с локальными инфлюенсерами, которые пользуются высоким доверием аудитории в своих регионах.

Сегодня в маркетинге важно учитывать локальные особенности аудитории, выходить за рамки стандартных федеральных коммуникаций и внедрять бренд в культурный контекст. Кейс «Простоквашино» показал, как через внимательную работу с региональными инфлюенсерами можно не только повысить доверие, но и создать долгосрочные связи с клиентами, переведя бренд на новый уровень локальной вовлеченности.