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18+
23.06.2025 в 14:40

Мобильный маркетинг 2025: как бренды адаптируются к новым вызовам

ИИ, видеоформаты, приватность и фрод — главные тренды исследования Bidease

Опрос 400 маркетологов показал — видеоформаты, ретаргетинг и ИИ стали ключевыми драйверами мобильного роста в 2025 году. Платформа Bidease поделилась с Sostav исследованием роста мобильных приложений.

Новое исследование The 2025 Mobile App Growth Survey демонстрирует, что рынок стремительно адаптируется к изменяющимся условиям: растущим ценам за установку, усилению ограничений в сфере конфиденциальности и развитию ИИ-инструментов.

Среди главных трендов:

  • Видеоформаты лидируют: каналы вроде TikTok и YouTube фиксируют рекордные бюджеты. 77% маркетологов считают короткие видео самым эффективным форматом.
  • ИИ меняет креатив: 66% команд используют ИИ для генерации и тестирования креативов, причем 76% обновляют их каждые 2 недели.
  • Фокус на удержание: 43% тратят более 25% бюджета на ретаргетинг. LTV становится главной метрикой роста.
  • Приватность и фрод: 59% делают ставку на first-party data, 60% используют антифрод-системы, а модели атрибуции смещаются в сторону multi-touch и MMM (media mix modeling).

Дмитрий Чудовский, директор по маркетингу Bidease:

Речь идет не просто об эволюции каналов и креативов — происходит полная трансформация рекламных стратегий. Маркетинг вступает в эпоху, где ценность бренда определяется не только ROI, но и ответственным отношением к данным. Пользователи требуют надежности, а бизнес — прозрачности и эффективности. Именно здесь и будет наблюдаться рост. Успешными в 2025 году станут те команды, которые умеют работать с ИИ, пересматривают подход к удержанию и принимают новые правила приватности.

Полная версия исследования The 2025 Mobile App Growth Survey доступна по ссылке.

Bidease
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