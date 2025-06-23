Мобильный маркетинг 2025: как бренды адаптируются к новым вызовам

Дмитрий Чудовский, директор по маркетингу Bidease:

Речь идет не просто об эволюции каналов и креативов — происходит полная трансформация рекламных стратегий. Маркетинг вступает в эпоху, где ценность бренда определяется не только ROI, но и ответственным отношением к данным. Пользователи требуют надежности, а бизнес — прозрачности и эффективности. Именно здесь и будет наблюдаться рост. Успешными в 2025 году станут те команды, которые умеют работать с ИИ, пересматривают подход к удержанию и принимают новые правила приватности.