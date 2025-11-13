Как брендам создавать контент при помощи нейросетей и экономить миллионы на продакшене

Сегодня нейросети успели стать привычным инструментом продакшна. Они позволяют решать задачи, до недавнего времени требовавшие серьезных бюджетов и логистики. Но есть важное «но»: не всем удается сэкономить с ИИ без потери качества. Это возможно только там, где работает компетентная команда с пониманием инженерии промптов и уверенным творческим видением. В этой статье мы, креативное агентство Lagom, проведем коллективную психотерапию на тему работы с нейросетями и поделимся с Sostav практичной информацией для брендов.

Что мешает брендам экономить с ИИ — стереотипы и реальность

Стереотип: «ИИ отнимет работу у людей»

Реальность: часть задач действительно делегируется на AI, но появляются новые компетенции и роли. Режиссерское мышление, музыкальное чувство, композиция, prompt-engineering, сценаристика — все это остается человеческим. ИИ меняет профиль работы, а не устраняет потребность в профессионалах.

Почему в человеке вообще сидит этот страх? Потому что нам сложно адаптироваться к новой реальности, на рынке или за его пределами. Мозг сопротивляется изменениям, в нас говорит нежелание учиться новым инструментам, менять привычную модель мира. А чтобы увидеть все плюсы и перевести негативное отношение в пользу для себя и своего бренда, нужно разобраться. В этом, кстати, вам может помочь книга Майкла Гиллиана «Поверь и увидишь».

Стереотип: «ИИ создает море бездушного контента»

Реальность: халтуру создают не нейросети, а люди, не умеющие ими пользоваться. Когда промпт пишется «на коленке», лишь бы что-то получить — получается тот самый «мой сон при температуре 40».

Проблема не в технологии, а в недостатке опыта и практики. Мы живем в момент, когда рынок только осваивает инструмент, и из-за этого вокруг много визуального шума. Люди пробуют, не понимают принципов инженерии промптов, не знают, как работает свет, композиция, эмоция.

На самом деле, нейросети способны создавать выразительный визуал, который конкурирует с продакшном высокого уровня — при условии, что за ними стоит человек с художественным мышлением и режиссерским видением.

Мы в Lagom видим, как одни и те же модели дают кардинально разные результаты. Разница — в намерении, структуре промпта, насмотренности и терпении.

ИИ — это не волшебная кнопка, а инструмент, который требует ремесла. И как любое ремесло, он раскрывается только в руках тех, кто учится и экспериментирует.

Стереотип: «Нейросети пока еще рано использовать в продакшене»

Реальность: нейросети уже давно существуют в продакшне, в том числе крупных брендов.

ИИ прекрасно работает с фактурой реальности и способен воспроизводить элементы брендинга с полной точностью.

Что уже умеют нейросети

Сегодня нейросети уверенно работают с пространством, светом, композицией и брендингом. Они могут воссоздавать архитектуру, интерьеры, униформу, материалы, адаптируя их под фирменный стиль бренда. Мы всегда строим брендовые датасеты — обучаем ИИ на фирменных шрифтах, цветах, форме, фактурах материалов. Так модель начинает «чувствовать» идентичность бренда и выдавать изображения, в которых даже фон и свет соотносятся с ДНК компании.

ИИ также реалистично анимирует, но требует продуманности: чем меньше динамических элементов — людей, животных, сложных движений — тем выше качество генерации. Поэтому мы часто используем крупные планы и замедленный темп, чтобы подчеркнуть детали и атмосферу без артефактов.

Однако ИИ остается капризным инструментом. Он требует усидчивости, экспериментов и грамотной инженерии промптов. Один и тот же запрос, сформулированный по-разному, может дать противоположный результат. И именно здесь решает компетенция специалиста.

Почему без человека не получится

ИИ может сгенерировать кадр, но у него нет понимания идеи. Может выдать композицию по всем правилам золотого сечения, но не почувствовать интонацию, нюансы света, настроение. Для ИИ недоступна эмпатия, понимание важных деталей, у него нет цельности восприятия. Хороший продукт — это мэтч видения, темпа, ритма, звука и идеи. А не просто набор сгенерированных по случайному промпту картинок.

Вместо вывода

ИИ — это оркестр, но без дирижера он создает какофонию. Нужен талантливый дирижер. Нужен человек с творческим структурированным мышлением, визионер, и этот запрос не меняется никогда — неважно, какой продакшн сейчас популярен.

Не бойтесь, растите до уровня дирижера.

Рост случится тогда, когда внутри компании и среди исполнителей появится понимание, что есть продакшн, продукт, из чего он строится, каким бывает и как работает.

База креатива остается прежней — расширяется только количество наших возможностей.