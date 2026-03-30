Как арт-кластер «Таврида» становится пространством для творчества в сфере нейрогенерации

В Крыму в Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») уже скоро пройдет программа по работе с искусственным интеллектом и нейросетями «ИИ-лаборатория: музыка и визуал». Участники под руководством топовых экспертов разработают нейрогенеративный контент для молодых музыкантов.

Нейросети — как способ продвижения творчества молодых артистов

По словам организаторов, программа представляет собой соревновательный интенсив для ИИ-креаторов, которые сгенерируют в нейросетях контент для продвижения творчества артистов музыкального лейбла «Таврида.АРТ» и участников Творческого молодёжного сообщества современной музыки.

Участники разработают клипы, концертное оформление и обложки релизов песен и музыкальных альбомов для таких молодых исполнителей, как зинкович (ZINKOVICH), Айван, Лебедева (LEBEDEVA), группа СНИМКИ и дуэт АДВА (ADVA). В ходе программы участников ждут лекции и мастер-классы от экспертов индустрии, разработка стилистики визуального сопровождения творческих продуктов артистов, консультации наставников и командная работа. В финале пройдет презентация итоговых проектов перед экспертным жюри и определение победителей, которых ждут призы от партнеров программы.

Максим Либо, руководитель направления по работе с искусственным интеллектом арт-кластера «Таврида»: Это будет соревновательный командный формат по генерации контента за ограниченный период времени с выбором победителей и с участием опытных экспертов-наставников — представителей самых сильных нейрокоманд в России. Этим мероприятием мы откроем круглогодичную ИИ-лабораторию «Тавриды». Наша цель — сделать нейротворцов частью культурной индустрии. Это замечательная возможность усилить свою экспертность и завести новые профессиональные знакомства.

Необходимый инструмент и помощник, а не враг

Одним из приглашенных наставников ИИ-лаборатории станет Александра Демидова — дизайн-лид московского агентства «Пикчер».

Александра Демидова, дизайн-лид московского агентства «Пикчер»: Мне, как наставнику, хотелось бы развивать всевозможные смелые решения моей будущей команды и помогать ребятам реалистично смотреть на свои идеи. У меня большой опыт в интенсивной работе агентства, где креатив нужен был «вчера», и он как нельзя лучше помогает соображать быстро и искать кратчайшие эффективные пути в решении задач. Подобные интенсивы всегда заряжают вдохновением на дальнейшее развитие, поэтому считаю участие в таких мероприятиях обязательным для молодых специалистов. Чем больше востребованных, новых и интересных областей вы сможете «потрогать», тем лучше.

По словам Александры, использование нейросетей, агентов и прочих систем искусственного интеллекта только набирает обороты и крайне важно идти в ногу со временем.

Александра Демидова, дизайн-лид московского агентства «Пикчер»: К счастью или к сожалению, мы уже никуда от этого не денемся. Вместо того, чтобы паниковать, как страшные роботы захватят нас и отнимут работу, я думаю, что стоит быть хитрее и действовать по принципу «не можешь остановить — возглавь». Возможно, случится так, что тренд постепенно спадет и внедрения ИИ станет меньше, но сам инструмент прочно вошел в жизнь каждого специалиста, работающего в цифровой среде. Так что изучаем новые инструменты, используем их там, где нужно, и не забываем, что искусственный интеллект для нас именно помощник, а не враг и не замена живому человеку и профессионалу.

Согласен с Александрой и другой эксперт программы Максим Кукушкин, арт-директор дизайн-студии ЦЕХ.

Максим Кукушкин, арт-директор дизайн-студии ЦЕХ: Нейросети не заменят человека, но радикально изменят все процессы с его участием. Это прежде всего инструмент, который может эффективно автоматизировать работу. Но, как и любым инструментом, нейросетью необходимо управлять, модерировать ее, сортировать и фильтровать все, что она генерирует, а это может сделать только человек.

Как попасть на программу

Интенсив пройдет с 7 по 12 мая 2026 года в Академии «Меганом» в Крыму и поможет объединить нейрохудожников и музыкантов, создать между ними устойчивые профессиональные связи для будущих совместных проектов. К участию приглашаются ИИ-креаторы, диджитал-художники, видеографы, клипмейкеры, анимационные дизайнеры, а также студенты и молодые специалисты творческих индустрий. Участие в программах Академии бесплатное, отбор проходит по итогам выполнения творческого задания.

Подать заявку на участие в программе можно до 3 апреля на сайте арт-кластера «Таврида».