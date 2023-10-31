«Кулинарная лавка братьев Караваевых» откроет точки на автозаправках

Торговый дом (ТД) «Нефтьмагистраль», который в марте этого года купил «Кулинарную лавку братьев Караваевых», хочет открыть точки сети на всех своих автозаправках. Об этом пишут «Ведомости».

Ассортимент «Кулинарной лавки братьев Караваевых» уже представлен на всех автомобильных заправочных станциях (АЗС) «Нефтьмагистрали». Первое полноценное кафе сети строится на заправке, расположенной на Дмитровском шоссе в Москве, и будет открыто в 2024 году.

В ТД уверены, что строительство полноценных кафе при АЗС поможет привлечь дополнительный трафик и нарастить долю нетопливных продаж в структуре выручки компании. Сейчас непрофильный сегмент генерирует около 50% маржи, в планах — довести показатель до 70%.

«Нефтьмагистраль» управляет 104 заправками в Москве и Подмосковье. По словам экспертов, на запуск одного полноценного кафе может уйти 5−6 млн руб. Таким образом, общие затраты на проект могут составить 520−624 млн руб.