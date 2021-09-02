Виктор Пинчук назначен заместителем генерального директора Mediascope

Mediascope объявил о создании новой должности в структуре — позицию заместителя генерального директора с 1 сентября занял Виктор Пинчук, экс-заместитель генерального директора по управлению, эксплуатации и развитию сети ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» и генеральный директор ОАО «Национальные телекоммуникации» в прошлом. Об этом Sostav сообщила пресс-служба компании.

В новой должности Виктор Пинчук будет напрямую подчиняться генеральному директору компании Руслану Тагиеву. В рамках обязанностей он займется вопросами взаимодействия Mediascope с новыми индустриями, а также координацией работы с органами государственной власти.

Руслан Тагиев, генеральный директор Mediascope: Виктор — опытнейший специалист, долгое время проработавший в телевизионной и телекоммуникационной отраслях. Уверен, что его экспертиза позволит нам усилить наши предложения для новых рынков и поддержит разработку новых дата-решений.

По словам представителей компании, создание позиции заместителя генерального директора стало частью изменений организационной структуры. Это решение поможет продолжить курс на развитие продуктов исследовательской группы и расширит пул решаемых задач для медиаиндустрии.