Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+5
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
02.09.2021 в 14:00

Виктор Пинчук назначен заместителем генерального директора Mediascope

На новой для компании должности он будет регулировать взаимодействие с новыми индустриями, а также координировать работу с органами государственной власти

Mediascope объявил о создании новой должности в структуре — позицию заместителя генерального директора с 1 сентября занял Виктор Пинчук, экс-заместитель генерального директора по управлению, эксплуатации и развитию сети ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» и генеральный директор ОАО «Национальные телекоммуникации» в прошлом. Об этом Sostav сообщила пресс-служба компании.

В новой должности Виктор Пинчук будет напрямую подчиняться генеральному директору компании Руслану Тагиеву. В рамках обязанностей он займется вопросами взаимодействия Mediascope с новыми индустриями, а также координацией работы с органами государственной власти.

Руслан Тагиев, генеральный директор Mediascope:

Виктор — опытнейший специалист, долгое время проработавший в телевизионной и телекоммуникационной отраслях. Уверен, что его экспертиза позволит нам усилить наши предложения для новых рынков и поддержит разработку новых дата-решений.

По словам представителей компании, создание позиции заместителя генерального директора стало частью изменений организационной структуры. Это решение поможет продолжить курс на развитие продуктов исследовательской группы и расширит пул решаемых задач для медиаиндустрии.

Mediascope
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кадры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.